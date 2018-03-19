Необычная новостройка на Победителей, 133: с частным домом на крыше и ТС от застройщика

В редакцию обратились жильцы многоэтажки на Победителей, 133 — дома с террасами, видом на водохранилище Дрозды и дорогую застройку Ржавца. Люди пожаловались на бесправие в собственном же товариществе собственников. «Большая часть дома принадлежит „дочкам“ компании-застройщика, а у кого больше доля, тот в ТС и диктует правила и блюдет свои интересы. В доме трещины, течет паркинг, на крыше жилец построил себе домик», — говорят люди. В общем, дом полон сюрпризов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что за он?

Мы о нем писали прошлым летом. Дом был заселен на четверть, первые жильцы на него не жаловались .





Отмечали только: вдоль проспекта дуют постоянные ветра, окна на проспект — это окна на Север, так что плюсы вида на водохранилище довольно условные. Да, стоили квартиры выше рыночной цены — от 1300 до 1600 за квадратный метр, притом что сдавались без стяжки, штукатурки, внутренних перегородок, что вроде как на тот момент было вне закона. С тех пор еще часть квартир продали — жильцы полагают, почти половина имеет владельцев. А застройщик подал на ликвидацию.

Люди проводят небольшую экскурсию. Вот трещины в подъезде.



Трещины в углах входной группы



Паркинг в лужах



От воды «опадают» куски бетона

— Паркинг практически не продан. Машино-место стоило 20 тысяч, потом цену снижали, но люди не берут. Потому что вот так выглядят машины, оставленные в паркинге: от воды с потолка опадает штукатурка.





У застройщика — ЗАО «Экспосити» — есть правопреемники, которым достались паркинг, офисы, непроданные квартиры.

— Больше половины помещений дома принадлежат правопреемникам. Неудивительно, что руководство ТС — выходцы из структур "Экспосити". Компанию-ревизора тоже выбрали «своего». Назначено ООО «Спорт-Логистик». Руководит им человек, который работал на руководящей должности в «Экспосити», — объясняет Светлана, представитель инициативной группы жильцов.

Что тревожит людей?

— Мы подозреваем, что руководство ТС будет тянуть до окончания гарантийного срока у дома и некому будет исправлять «косяки». Тот же текущий паркинг никто никогда не «починит». Трещины от усадки не заделает, — перечисляют жильцы. — Руководство ТС уже пыталось «элегантно» решить проблему текущего паркинга. Предлагало нам «модернизировать» детскую площадку. Площадка — крыша паркинга. Предлагали увеличить ее и сделать двор без машин. Таким образом можно было убить сразу двух зайцев — лишить жильцов бесплатной парковки и вынудить покупать места в паркинге, и прекратить гарантийные обязательства по паркингу. Ведь реконструкция дворовой территории означает, что гарантийные обязательства по паркингу отменяются.



Площадка, по мнению жильцов, вполне достаточная для дома. И убирать гостевую парковку нет нужды.

Инициативные жильцы дома — а их с десяток — объяснили чиновникам, что, по их мнению, затевается под флагом модернизации. Реконструкцию двора «предотвратили». Но в целом повлиять на ТС не могут. В обычном товариществе за все идеи отвечают уполномоченные. Их выбирают жильцы на годовом общем собрании. Годовое собрание прошло не так давно. Представители инициативных жильцов в уполномоченные не прошли — против них голосовали правопреемники "Экспосити". Зато в списке уполномоченных (итоги выборов вывешены на дверях в подъезды) оказались женщины с фамилиями Румас и Латыпова.

Домик на крыше

Отдел продаж летом демонстрировал нам «плюшки» покупки квартиры на верхнем этаже — собственный выход на эксплуатируемую крышу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Объясняли, что тут можно все облагородить, поставить туйки в кадках и загорать в свое удовольствие.





Жилец 123 квартиры решил пойти дальше: поставил на своей террасе каркасный домик.



Фото сделали жильцы. Домик так и остался без наружной отделки. И без внутренней.

Строение не маленькое, с панорамными окнами на проспект. Видео предоставили читатели.

Жильцы новостройки испугались дома на крыше: а ну как конструкция не выдержит таких надстроек и подъезд сложится?

Пришла межведомственная комиссия, «самовольное строительство» осмотрела, решила, что домик легкий и в целом под ним подъезд не обрушится. Домик так и стоит на крыше.

Жильцы говорят: опасения вызывает в принципе то, что крыша продана. Там ведь коммуникации, как это все ТС будет обслуживать?

— Но задавать вопросы становится все сложнее. Недавно ТС поменяло устав. А мы на очередной запрос получили ответ от зампреда ТС (да, там есть даже заместитель председателя с зарплатой): «Положениями устава товарищества „Лебяжий-133“ не предусмотрено предоставление членам товарищества каких-либо документов, касающихся товарищества».

Каждый может построить домик на крыше

Председатель ТС, Сергей Машлякевич, искренне не понимает, почему инициативные жильцы думают, что представители застройщика «ждут окончания гарантийного срока и не заинтересованы в устранении недоделок».

— Устраняет недоделки не сам «Экспосити», а генподрядчик ("Минскпромстрой"), он у нас находится чуть ли не каждый день, — объясняет Сергей Машлякевич. — Да, была зима, над паркингом они не работали. По осени раскапывали паркинг, смотрели, где течет. По весне будут работы продолжены. По усадке дома — тоже устраняют трещины. Вот сегодня по одной из квартир представители "Минскпромстроя" приезжал, составляли акт, будут решать, как устранять. По мере поступления жалоб все вопросы решаются. Работа идет, ничего на самотек не пущено.

— А откуда домик на крыше взялся?

— По проекту у нас эксплуатируемая кровля, и там уже стоят конструкции — входные группы, три на три метра. Они выглядят как домики. Собственник одной из квартир решил изменить дизайн этой группы, увеличив ее площадь, используя сэндвич-панели. Приезжала комиссия из исполкома и МЧС, обследовали конструкции, пришли к выводу, что кровля выдерживает эту конструкцию. Сейчас собственник занимается согласованием разрешительных документов. Это не каркасный домик, это постройка сэндвич-панели под дерево и панорамные стекла. Так и входные группы были такой же конструкции.

— То есть каждый, кто имеет квартиру на верхнем этаже и этот выход на крышу, может выход убрать и заменить таким домиком?

— Конечно, эксплуатируемая кровля входит в стоимость квартиры, и ее можно использовать. В том числе заменив существующую входную группу. Ну да, тут на пару квадратных метров увеличили площадь — но никто ничего не нарушил: фундамент не лил, кирпичи не клал.

— Люди говорили, что подсветку дома нельзя обслуживать из-за того, что нет доступа к эксплуатируемой кровле.

— Подсветка установлена, она идет по козырьку, по краю. Эта подсветка передана Мингорсвету, горит каждый вечер. Все дома так подсвечиваются.

— Почему люди жалуются?

— Я не понимаю почему. Не знают реальной ситуации, додумывают. Там группа в 10 человек. Больше ни у кого из жильцов к работе ТС нет претензий — приходят, все выясняют, когда жалуются — исправляем.

Из последних претензий: жировки увеличились. (Мы изучили жировки — самые обычные для Минска, не выше, чем в других такого типа домах. — TUT.BY). Так жировки с января во всей стране увеличились, потому что тарифы подросли. Мы же тарифы не устанавливаем…

Кстати, когда было общее собрание, у правопреемников "Экспосити" было большинство голосов, на сегодняшний день — уже не большинство, — уточнил председатель ТС «Лебяжий 133».