БПС-Сбербанк будет кредитовать покупателей Geely по льготной ставке

БПС-Сбербанк 20 марта запустил программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Для покупателей первые 3 года будет действовать сниженная ставка 1,9% годовых.

«В Беларуси появилась программа доступного кредитования автомобилей. Беспрецедентно низкая стоимость обслуживания кредита станет дополнительным стимулом приобрести собираемые в Беларуси автомобили Geely. При этом уменьшившийся размер ежемесячного платежа позволит выбрать автомобиль более дорогой комплектации или классом выше, сохраняя привычный образ жизни», – подчеркнул заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Льготные кредиты доступны физическим лицам при покупке нового автомобиля Geely. Первые годы действует пониженная ставка – 1,9% (ставка рефинансирования минус 8,6 п.п.). Банк готов предоставлять кредитные средства на 90% стоимости автомобиля по льготной ставке на 2 года. Если минимум четверть машины оплатить самостоятельно, то особые условия будут действовать в течение первых 3 лет. В дальнейшем, основная ставка будет равна ставке рефинансирования плюс 2,5 п.п. При этом максимальный срок пользования кредитом – до 7 лет.

Кредиты выдаются по партнерской программе «Автокредит «Geely со Сбербанком», запущенной совместно с СЗАО «БелДжи». Оформить кредит на покупку автомобиля Geely на льготных условиях можно во всех офисах БПС-Сбербанка. Решение по кредиту будет приниматься в течение дня с момента подачи пакета документов.