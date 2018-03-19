Семь «я» – счастливая семья!

У Валерия Антоновича и Натальи Михайловны Самута из г. Белоозерска пятеро детей. Родители растят их в любви, живут успехами ребят, радуются тому, что дети любознательные и отзывчивые.

Валерий родился в д. Нивы, учился в СШ №2 г. Белоозерска. Был активистом всех школьных мероприятий, самостоятельно научился играть на гармошке и гитаре, играл в оркестре на ударных инструментах. Когда осваивал в Белоозерском проф-техучилище специальность обувщика, принимал участие в городских мероприятиях, выступал с вокальной группой ансамбля «Приозерье». Участвовал в районных, областных и республиканских смотрах и фестивалях, вы-ступал на открытии Ледовой арены в г. Березе.

Получив специальность, трудился на ЗАО СП «Белкельме», его портрет украшал Доску почета предприятия. Сейчас работает на предприятии «Вердимар» обработчиком обуви со смежной профессией фрезеровщика. Наталья родилась в Дрогичин-ском районе, тоже выбрала профессию обувщика.

Судьбе было угодно, чтобы двое этих замечательных людей встретились и начали строить свою жизнь вместе. Радовались рождению детей, преодолевали трудности. У них было трое детей, когда вступили в кооператив по строительству жилья, кредит был выделен под льготный процент. Радости не было предела, когда заселились в светлую обустроенную трехкомнатную квартиру. С рождением четвертого ребенка кредит был полностью погашен государством.

Старший сын Дмитрий уже студент колледжа при Белорусском национальном техническом университете, где осваивает специальность техника-электрика. Отдает предпочтение программированию, является членом молодежного отряда охраны правопорядка. Был такой случай: спас женщину, на которую в парке набросился мужчина с ножом. Отважного парня за смелость наградили грамотой и вручили подарок.

Алексей учится в четвертом классе СШ №3 г. Белоозерска. Занял первое место в конкурсе «Чудо-чудо Рождество», увлекается шахматами и настольными играми с сестричками. Виолетта – третьеклассница, старательная в учебе, первая помощница по дому. Особое увлечение четырехлетней Софии – складывать пазлы и наводить порядок в квартире. А в День матери родился Тимофей, которому скоро будет пять месяцев.

Дружная семья любит путешествовать. Ездили в Минск в парк аттракционов и в зоопарк г. Гродно. Летом выезжали на природу, по осени – в лес, где знакомили детей со съедобными грибами. Наталья Михайловна выпекает вкусные торты, девочки ей всегда помогают. Семья Самута благодарна за поддержку государства при строительстве жилья, кроме того, за питание в детском саду они платят 50%, в школе детям бесплатно выделяются учебники.

У счастливых родителей и дети счастливые. Так пусть в этой семье всегда царят любовь, добро и благополучие.

Валентина КИВАТЫЦКАЯ, г. Белоозерск.