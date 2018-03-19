Братскую свечу весом 8 килограмм привезли в Ганцевичи

17 февраля в рамках фестиваля «Братская свеча» группа паломников из Столина, во главе с помощником благочинного по социальной работе Михаилом Скребейко, привезли в Ганцевичи свечу весом 8 килограмм.

В 10:30 свечу доставили в Свято-Тихоновскую церковь, где прошёл молебен. Затем её повезли в СШ №3, в которой состоялась концертная программа «Затеплим свечу покаяния», а следующим пунктом назначения стала школа-интернат, где свеча была подарена детям. Завершилось паломничество в районном краеведческом музее.

Текст и фото Василия КОНОПАЦКОГО