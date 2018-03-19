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Ученик Высоковской СШ занял 2 место в олимпиаде по ОБЖ

20.03.2018 15:42 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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15 марта в Пинске прошла областная олимпиада среди учащихся учреждений образования области по знаниям основ безопасности жизнедеятельности. Для участия в непростой конкурсной программе в столицу Полесья приехали более ста ребят, занявших в своих возрастных категориях (1-4, 5-7 и 8-11 классы) первые и вторые места в олимпиадах районного звена.

Ученик Высоковской СШ занял 2 место в олимпиаде по ОБЖ

Каменецкий район представили 5 участников. Победителей и призеров олимпиады определяли по наибольшей сумме набранных баллов по итогам всех конкурсов. В возрастной категории 1-4 классы, 2 место занял ученик 3 класса Высоковской средней школы Максим Филон. Победители были награждены дипломами и призами.

 
 
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15 марта в Пинске прошла областная олимпиада среди учащихся учреждений образования области по знаниям основ безопасности жизнедеятельности. Для участия…
 
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