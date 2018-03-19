Новые граждане, здравствуйте! В Каменце в День Конституции школьникам вручили паспорта

15 марта девять учащихся района получили главный документ каждого гражданина.

В торжественной обстановке, в музее «Каменецкая башня» состоялось вручение паспортов. Школьников, представителей учреждений образования района, родителей, а также организаторов мероприятия встретила директор филиала «Каменецкая башня» Брестского областного краеведческого музея Татьяна Козулько и провела познавательную экскурсию. С напутственными словами к учащимся обратился заместитель председателя райисполкома Александр Михальчик, который поздравил юных граждан с получением такого важного документа и пожелал достойно нести гордое имя белоруса. Так, в этот день паспорта получили ученики: гимназии – Юлия Пилипчук, СШ №2 – Игорь Лойко, Виктория Косьянюк, Высоковской СШ – Александра Телешевская, Ряснянской – Артем Савчук, Верховичской – Полина Рацевич, Войсковской – Артур Романчук, Каленковичской БШ – Екатерина Пашкевич и Новоселковской – Виталий Матвейчук. Помимо паспортов юноши и девушки получили книги «Я – гражданин Республики Беларусь», предоставленные отделением по гражданству и миграции районного отдела внутренних дел. Книги «Сделай свой выбор» и фирменные кружки – от райкома ОО «БРСМ» и районной организации РОО «Белая Русь». Подарком от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома стали издания Конституции Республики Беларусь. В этот же день было высказано пожелание, чтобы вручение паспортов в музее «Каменецкая башня» стало традиционным.









Подготовил Денис ТРОЦЮК.

Фото Николая ШУМА.