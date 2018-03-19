ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые граждане, здравствуйте! В Каменце в День Конституции школьникам вручили паспорта

20.03.2018 15:42 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

15 марта девять учащихся района получили главный документ каждого гражданина.

В торжественной обстановке, в музее «Каменецкая башня» состоялось вручение паспортов. Школьников, представителей учреждений образования района, родителей, а также организаторов мероприятия встретила директор филиала «Каменецкая башня» Брестского областного краеведческого музея Татьяна Козулько и провела познавательную экскурсию. С напутственными словами к учащимся обратился заместитель председателя райисполкома Александр Михальчик, который поздравил юных граждан с получением такого важного документа и пожелал достойно нести гордое имя белоруса. Так, в этот день паспорта получили ученики: гимназии – Юлия Пилипчук, СШ №2 – Игорь Лойко, Виктория Косьянюк, Высоковской СШ – Александра Телешевская, Ряснянской – Артем Савчук, Верховичской – Полина Рацевич, Войсковской – Артур Романчук, Каленковичской БШ – Екатерина Пашкевич и Новоселковской – Виталий Матвейчук. Помимо паспортов юноши и девушки получили книги «Я – гражданин Республики Беларусь», предоставленные отделением по гражданству и миграции районного отдела внутренних дел. Книги «Сделай свой выбор» и фирменные кружки – от райкома ОО «БРСМ» и районной организации РОО «Белая Русь». Подарком от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома стали издания Конституции Республики Беларусь. В этот же день было высказано пожелание, чтобы вручение паспортов в музее «Каменецкая башня» стало традиционным.

Новые граждане, здравствуйте! В Каменце в День Конституции школьникам вручили паспорта

Новые граждане, здравствуйте! В Каменце в День Конституции школьникам вручили паспорта

Подготовил Денис ТРОЦЮК.

Фото Николая ШУМА.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 марта девять учащихся района получили главный документ каждого гражданина. В торжественной обстановке, в музее «Каменецкая башня» состоялось вручение…
 
Новости дня
Новости разные
 
Две трети субъектов, оказывающих бытовые услуги, – индивидуальные предприниматели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика