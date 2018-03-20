Подготовлен проект указа по изменению системы уплаты дорожного сбора в Беларуси

Подготовлен проект указа по изменению системы взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА . По его словам, одна из прорабатываемых сегодня версий — помесячная уплата транспортного сбора с возможностью корректировать те сроки, за которые уже заплачено. К примеру, если человек пользуется автомобилем три месяца в году, то и платить нужно за три. Если собирается продавать транспортное средство, то заплатить можно за месяц. «Должна быть определенная гибкость, — сказал депутат. — Сегодня это такая совместная позиция правительства и парламентариев. Рабочей группой, которая была сформирована из этих ветвей власти, наработан проект указа. Думаю, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время». Андрей Рыбак констатировал, что действующая ныне система была разработана несколько лет назад. Причиной такой системы было желание сэкономить средства на администрирование этого сбора: есть конкретный работник «Белтехосмотра» — он и проверяет квитанцию об оплате. «Но эта идея дала негативные результаты. Предложение такое: отвязаться от чего бы то ни было — сделать транспортный сбор. Гражданин платит его по заявительному принципу: собирается выезжать на дорогу — платит через ЕРИП, банк, почту или другими способами», — сказал парламентарий. В эфире телеканала также добавили, что во многих странах транспортный сбор не входит в систему техосмотра. Например, в США он включен в цену топлива — чем больше автомобилист ездит, тем больше платит. В некоторых странах Европы транспортный налог платится отдельно и зависит от объема двигателя, количества лошадиных сил или выбросов вредных веществ в атмосферу. Как сообщалось, в нынешнем году из почти 3 млн машин до техосмотра не доехала половина. Многие не хотят оплачивать дорожный налог, который дороже штрафа за отсутствие пройденного ТО. По итогам десяти месяцев проведены 1 млн 325 тыс. гостехосмотров, из которых 215 тыс. не прошли с первого раза. Основная причина, по которой не проходят ТО, неисправность тормозных систем. Она занимает больше 50% всех отказов при прохождении ТО. Получается, что свыше 100 тыс. машин в Беларуси при прохождении техосмотра испытывали трудности только с тормозами.