Птицей-символом Березовского района стала вертлявая камышевка!

Выбор пернатого символа Березовского района, который проходил в январе – феврале текущего года в рамках реализации местной инициативы «Природный символ района (птица) как катализатор развития экотуризма на Березовщине», реализуемой в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», завершен! И птицей-символом стала вертлявая камышевка! Напомним, этот проект финансируется Европейским союзом и воплощается в жизнь программой развития ООН (ПРООН).

Итак, в финал конкурса прошли три представителя – ремез обыкновенный, вертлявая камышевка и зимородок. Голосование за них было организовано в школьных и трудовых коллективах, на сайте газеты «Маяк».

Всего в голосовании принял участие 6101 человек, из них 6037 – согласно протоколам голосований, 64 – в комментариях на сайте «Маяка». В связи с выявлением нарушений при онлайн-голосовании, организованном на сайте газеты «Маяк», его результаты признаны недействительными. И в зачет приняты лишь голоса, оставленные в комментариях к статье «Ремез, камышевка, зимородок» от 3 февраля 2018 года.

Итак, за ремеза отдали свои голоса 892 участника, за камышевку – 3296, а за зимородка – 1913. Победила камышевка, что неудивительно – эта самая редкая певчая птица Европы обитает в заказнике «Споровский» и находится под особой охраной, как исчезающий вид. Она уже давно стала достопримечательностью номер один заказника.

Камышевка вертлявая как природный символ нашего района утверждена на 27-й сессии Березовского районного Совета депутатов 27-го созыва решением №180 от

6 марта 2018 года.

Птица-символ выбрана, но инициатива на этом не завершена. Нашим читателям предлагается разработать логотип «Вертлявая камышевка – природный символ Березовского района» и сделать эскиз скульптуры камышевки, которая, вероятнее всего, будет установлена в одном из уголков г. Березы.

Свои работы и предложения высылайте на почтовый адрес редакции газеты «Маяк» или на электронную почту газеты: maiak@brest.by.