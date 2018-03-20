7 марта в Докшицах с 10-00 до 12-00 в кабинете 303 проведёт личный приём Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Павлович Андрейченко. Записаться на приём можно по телефону 2-10-45.
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В Докшицах 7 марта проведёт личный приём Владимир Андрейченко
21.03.2018 — Разное | Новости Докшицы
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7 марта в Докшицах с 10-00 до 12-00 в кабинете 303 проведёт личный приём Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики
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