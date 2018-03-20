Не допустить травматизма на посевной





Готовность сельскохозяйственных предприятий к весенне-полевым работам проверят технические инспекторы профсоюзов

С 15 марта по всей стране стартовал месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

«Готовность к посевной кампании для технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси определяется не погодными условиями, а созданными условиями труда и безопасности. Если в некоторых регионах сегодня лежит снег и очевидно, что работы в полях проводиться не будут, это не значит, что с подготовкой техники, обеспечением работников специальной одеждой и обувью, надлежащими бытовыми условиями можно повременить», — об этом заявил главный технический инспектор труда ФПБ Александр Зайцев.

Он также отметил, что в рамках месячника технические инспекторы труда профсоюзов особое внимание уделят обеспечению работников, занятых на весенне-полевых работах, достойными санитарно-бытовыми условиями, а также горячим питанием.

Планируется, что в рамках мониторинга сельхозпредприятий профсоюзные инспекторы изучат целый спектр вопросов, касающихся охраны труда. Это и проведение инструктажей, и обеспечение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и механизаторов, прекращение эксплуатации машин, тракторов и агрегатов, которые не отвечают требованиям безопасности либо не прошедших осмотр Гостехнадзора, обеспечение медицинскими аптечками мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями и многое другое.

Сообщить о нарушениях норм и правил охраны труда во время весенне-полевых работ можно по телефону «горячей линии» 8(0212)47-74-41.

Пресс-служба Витебского областного

объединения профсоюзов.