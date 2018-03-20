В районном Доме культуры состоялась торжественная часть концерта «В марте есть такой денек», посвященного Международному женскому дню.
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В Дубровно прошло чествование номинанток «Женщина года Дубровенщины»
21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.
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В районном Доме культуры состоялась торжественная часть концерта «В марте есть такой денек», посвященного Международному женскому дню.
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