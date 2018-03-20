Председателем Дубровенского районного Совета депутатов избрана Елена Тихонова





Состоялась первая сессия Дубровенского районного Совета депутатов 28 созыва. В ее работе приняли участие председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Олег Лындин и депутат областного Совета депутатов от Дубровенского избирательного округа №11 Александр Христофоров, который на организационной сессии областного Совета депутатов 28 созыва был избран заместителем председателя Витебского областного Совета депутатов.

Анализируя итоги прошедших выборов, председатель районной избирательной комиссии Елена Сысоева отметила, что избирательная кампания в районе прошла на хорошем организационном уровне. Явка на всех избирательных участках была высокой. В районный Совет вошли 26 депутатов, избранных по 26 установленным округам. Из них — 14, или 54 %, повторно, что говорит о достаточно высоком уровне доверия избирателей к своим депутатам. В новом Совете депутатов будут работать 18 мужчин и 8 женщин. Среди депутатов представлены все возрастные категории (молодые люди в возрасте до 31 года составляют 15%), представители различных сфер экономики района. Что позволит качественно решать вопросы, которые поставят избиратели и продолжить выполнение начатого депутатами предыдущего созыва.







Первая сессия вновь избранного депутатского корпуса района — организационная.

На ней сформированы постоянные комиссии районного Совета депутатов. Председателем комиссии по вопросам местного самоуправления и регламенту избран С.А.Арбузов; комиссии по вопросам бюджета и экономического развития — Л.П.Павловская; комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, промышленности и транспорта, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, экологии — Д.С.Проскуров; комиссии по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи — И.Н.Кириллова.







Председателем Дубровенского районного Совета депутатов 28 созыва тайным голосованием избрана Е.В.Тихонова, ее заместителем на общественных началах — С.С.Шурпакова.

Е.В.Тихонова поблагодарила за оказанное доверие и отметила, что необходимо повышать активность депутатского корпуса, потому что доверие избирателей обязывает оперативно оказывать реальную помощь в решении насущных проблем, поднимать уровень взаимодействия депутатского корпуса с органами исполнительной власти для конструктивной и плодотворной деятельности.

Председатель Дубровенского райисполкома О.М.Лындин, выступая на сессии, высоко оценил работу депутатов 27 созыва и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, которое сможет внести значительный вклад в социально-экономическое развитие района. А.Н.Христофоров поздравил районный Совет депутатов с началом деятельности и нацелил на решение задач как в экономической сфере, так и в вопросах социального характера.

Елена КОРСАКОВА.