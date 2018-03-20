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Дубровенский предприниматель следует собственной стратегии успеха

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
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Дубровенский предприниматель следует собственной стратегии успеха

Уже не секрет, что открыть свое дело на селе легче, чем в городе — государство всячески стимулирует развитие предпринимательства в небольших населенных пунктах, предоставляя значительные льготы.
Бизнес-инкубаторы и стартапы? Отнюдь. У предприимчивого Андрея Кулешкова собственная стратегия. В выкупленном здании бывшей школы в деревне Пироги он организовал собственное текстильное производство практически с нуля, без единого кредита. Пара-тройка станков советских времен производства завода «Легмаш» г. Орша, несколько помещений — и дело пошло.
Предпринимательская жилка у выпускника индустриально-педагогического колледжа была всегда: учитель труда и черчения уже в 19 лет «переквалифицировался» в менеджера по сбыту. Получая второе высшее образование в Горецкой академии, Андрей занимался реализацией тюле-гардинных изделий белорусского производства в одной из московских компаний. Когда предложили партнерство в одной из оршанских текстильных компаний, не отказался. А после ее закрытия решился на собственное дело.
Тем более, что вполне рабочее оборудование осталось бесхозным. Чтобы его разместить, в особенности сновальный станок, требовалось здание с длинным коридором. И такое нашлось в Пирогах.


Дубровенский предприниматель следует собственной стратегии успеха

Сегодня здесь успешно и рентабельно работают сразу 2 предприятия: ООО «Технотекстиль-Плюс» и частное предприятие «Технотестиль». Создано 12 рабочих мест — кто-то местный, пироговский, а кто-то приезжает из Орши. Бизнес, можно сказать, семейный. Здесь заняты все Кулешковы — родители Андрея, его супруга и сестра, а также сын — студент БНТУ. А через несколько лет найдется занятие по душе и специальности дочери — студентке Витебского технологического университета.
С помощью будущего дизайнера одежды Кулешковы планируют расширить линейку и ассортимент выпускаемой продукции. А пока на экспорт в Россию реализуется полиэфирное полотно, из которого изготавливают москитные сетки и сетки для хознужд, декоративные и тюлевые изделия, подкладочные ткани для автомобильных чехлов, мешки для транспортировки облицовочной плитки. Сырье — полиэфирную нить — закупают в Светлогорске. Потенциальных покупателей из России привлекает две составляющие белорусского текстиля эконом-класса: цена и качество. Плюс оперативная доставка.
В ближайших планах Андрея Кулешкова — приобретение вязальных машин зарубежного производства. Также прорабатывается вопрос строительства еще одного производственного корпуса, где планируют установить термофиксационную машину. А пока услуги по термофиксации «Технотекстилю» оказывает одна из компаний г.Жодино.
Как предприниматель, открывший собственный бизнес в деревне практически с нуля, Андрей отмечает веские и существенные аргументы в пользу этого решения: минимальные вложения, преференции и льготы, в особенности благодаря декрету №7 Президента, помощь местных властей, стремящихся привлечь инвестиции и капитал в сельскую местность для ее развития.
Но так или иначе в любом бизнесе без труда не выловишь и рыбки из пруда. Да, впрочем, какая разница, в городе он или в деревне? Тот, кто хочет работать и зарабатывать, может себе это позволить. Тем более государство таких предприимчивых граждан поддерживает. Ведь если задуматься, частник, увеличивая нули на своем банковском счете, решает и важные социальные задачи.
Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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