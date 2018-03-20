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Штраф за забытые водительские права отменен изменениями в КоАП

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
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Штраф за забытые водительские права отменен изменениями в КоАП

С 31 января вступают в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП). В частности, отменена специальная норма (ст.18.18 КоАП), которая устанавливала ответственность за отсутствие при себе необходимых документов, предусмотренных ПДД.
«Тем не менее водителям не стоит этим злоупотреблять. Процедура проверки по соответствующим базам данных предполагает определенные временные затраты. Кроме того, в системе может отсутствовать информация о документах, выданных давно. В этом случае потребуется дополнительная проверка», — отметили в ГАИ. Ранее за отсутствие документов штраф составлял от 0,1 до 2 базовых величин (1 БВ сейчас — Br24,5). Теперь водитель может быть привлечен к ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП (иные нарушения).
Как подчеркнули в Госавтоинспекции, за повторное — в течение одного года — управление транспортным средством лицом без права управления предусмотрен также административный арест на срок до 15 суток. Такая категория дел будет рассматриваться судами.
При оформлении ДТП, где участнику не причинены травмы, а имеются только механические повреждения транспорта либо повреждения имущества, водитель привлекается к ответственности за нарушение конкретного пункта ПДД, которое стало причиной происшествия. «Это предусмотрено изменениями в статью 18.17 КоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), — проинформировали в ГАИ. — В случае же составления участниками ДТП «европротокола» они не подлежат административной ответственности».
Еще одно из нововведений — отмена изъятия талона к водительскому удостоверению при наложении штрафа. «Это исключит необходимость посещения подразделения ГАИ по месту жительства с целью его возврата, — рассказали в ГАИ. — Расширен и срок уплаты штрафа, решение о наложении которого принимается на месте. Он увеличен с пяти дней до одного месяца. Оплатить его можно через систему «Расчет» (ЕРИП) либо на месте с использованием платежной карты через мобильный терминал. Однако в случае неуплаты либо пропуска данного срока административное взыскание автоматически увеличивается на 2 базовые величины».
По материалам БелТА

 
 
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С 31 января вступают в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных...
 
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