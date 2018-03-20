В стенах приюта она встретит свой очередной день рождения



Состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Оно обещало быть сложным: наряду с другими вопросами рассматривали и изъятие детей из неблагополучных семей.

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… Перед комиссией — двадцатипятилетняя женщина, которая работает на одном из сельскохозяйственных предприятий района оператором машинного доения. Впрочем, работать она не очень желала: прогуливала без уважительной причины и появлялась на работе в пьяном виде. К тому же, говоря языком официальных бумаг, поддерживает отношения с антисоциальными лицами — с различного рода маргиналами. Из жилья — общежитие. Семья занимает одну комнату, везде беспорядок, захламленность, грязные предметы быта, ветхая и поломанная мебель. Из еды — остатки круп, сахара и макарон. В доме отключена электроэнергия, нет газового баллона, еду приходится готовить у сердобольных соседей.

Приехала семья из Ушачского района, и ранее Ольге уже давали шанс наладить свою жизнь. В 2013 году постановлением КДН Ушачского райисполкома сына Ольги, малолетнего Стаса, уже признавали нуждающимся в государственной защите, однако вскоре его в семью вернули. Увы, никаких выводов не сделала. В сентябре 2015 года ребёнка признали состоящим в СОП. Затем семью сняли с учёта в связи с переездом в Лепельский район. Новое место, а жизнь, к сожалению, старая.

У Ольги на лице лежит отпечаток тесной и долгой по времени дружбы с “зелёным змием”. На просьбы членов комиссии дать хоть какие-либо объяснения реагирует вяло, оправдывается довольно неумело. Девушку жаль, но ещё больше жаль маленького сына, у которого перед глазами нетрезвая мать, её собутыльники и различные чужие дяди и тёти, которые меняются, как в калейдоскопе. Решение комиссии — отобрание ребёнка из биологической семьи.

Следующая мать заняла более агрессивную позицию, вступала в полемику. Хотя “подвиги” несовершеннолетнего Ильи занимают не одну страницу. Сам герой состоит на профилактическом учёте в инспекции по делам несовершеннолетних РОВД. В июле прошлого года повредил машину “Киа”, прыгал на ней и разбил задний фонарь. Просит деньги возле банкоматов и выпрашивает сладости, при этом стучась в дома. В феврале этого года пытался сбросить с коляски инвалида и нецензурно ругался в адрес его жены… Придумал себе игру — резко выбегать перед движущимся транспортом… И это далеко не весь “послужной” список.

Учиться не желает, демонстративно отказываясь выполнять задания в классе. По причине поведенческих нарушений с 2015 года обучается на дому. Кроме Ильи в семье ещё двое ребят. И если старшего он побаивается, то младшего “сводит” за собой. Мать длительное время проводит в России, оставляя троих детей на попечение бабушки. Дети неоднократно признавались состоящими в социально-опасном положении, а в 2015 году находились в приюте СПЦ Лепеля.

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Сам несовершеннолетний на комиссии стоял с низко опущенной головой, не проронил ни звука. Роль адвоката на себя взяла его мама. Правда, линия защиты была странная — мол, все ребята плохие, её ребёнка обижают. Однако сложно назвать детской невинной шалостью избиение инвалида и младших по возрасту детей. Это яркое девиантное поведение, которое нужно корректировать. Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома постановила о ходатайстве перед судом о направлении Ильи в специальное учреждение закрытого типа.

Тамара, мама двенадцатилетней Даши, пришла на комиссию с родственниками. По диалогу с членами комиссии было видно, что они за судьбу ребёнка волнуются больше, нежели нерадивая мать. Помогают одевать девочку к школе, интересуются учебой и свободным времяпровождением ребёнка. Частный дом, где проживает Даша с мамой, большой, светлый, родственники позаботились о запасе дров. Однако вместо того, чтобы убраться в доме, приготовить еду и проверить у дочери уроки, мама предпочитает другой образ жизни. На протяжении двух лет в Докшицком районе сожительствовала с мужчиной, у которого на попечении было двое несовершеннолетних детей. “По пьяной лавочке” произошёл конфликт, в результате рукоприкладства сожителя пострадала мама Даши. Несовершеннолетних признали состоящими в социально-опасном положении.

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После возвращения в родительский дом Тамара связалась с бывшим осужденным и не перестала посещать маргинальные компании. Самое страшное, что стала брать с собой девочку. Сама Тамара — ещё вполне молодая женщина. Жизнь можно наладить. Увы, предпосылок к этому пока не наблюдается. Дашу комиссия признала нуждающейся в государственной защите.

У Марии и Дмитрия — трое несовершеннолетних детей. Родители долгое время борются с алкогольной зависимостью, в марте прошли кодирование. Однако продолжают злоупотреблять спиртным. Сами же дети находятся на гособеспечении: Ангелина — в СПЦ, Тимур и Максим — в детском доме семейного типа. Дома у родителей знакомая картина: неприятный запах, минимальный запас продуктов, постельные принадлежности и одежда в неухоженном состоянии. Вопрос о возврате в семью остаётся открытым. Родителям посоветовали не нарушать трудовую дисциплину, не пить, пройти очередной курс лечения и навести порядок в доме.

У очередной матери, Натальи, основная проблема — конфликтные взаимоотношения с отцом несовершеннолетней Тани. В июне прошлого года отец создал новую семью, но взаимные нападки и обвинения не прекратились. Родители никак не “поделят” общего ребёнка. Таня конфликтовала с матерью — жила у отца. Сейчас — с мамой. Безусловно, такая жизнь на два дома и постоянные конфликты отрицательно воздействуют на детскую психику. Родителям рекомендовали исключить межличностные конфликты, обратиться к помощи психолога.

Удивляет, что к большинству матерей раскаяние приходит, когда они сидят перед членами комиссии и слушают про свои прегрешения. Затем твердят, что не отдадут ребёнка. Однако материнское чувство скоро исчезает бесследно, и своих детей такого рода мамы навещают пару раз в месяц.

Не обошлось и без традиционных “гостей” — несовершеннолетних любителей попить пива на свежем воздухе и в общественном месте. Антон и Сергей свою вину признали, получили небольшие штрафы и раскаялись в содеянном. В следующий раз, при повторном распитии, сумма штрафа увеличится во много раз.

После заседания автор выехал на отобрание Стаса и Даши. Бабушка одела несовершеннолетнего, и всю дорогу до СПЦ малыш сидел в не первой свежести одежде и безучастно смотрел в окно. Двенадцатилетняя Даша залилась слезами и долго отказывалась ехать в социально-педагогический центр. В стенах приюта она встретит свой очередной день рождения.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На снимке: заседание комиссии.

Фото автора.