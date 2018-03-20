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Хакеру, который взломал белорусские банки и украл больше 600 тысяч долларов, вынесли приговор
В Беларуси вынесли приговор хакеру, который взломал белорусский банк и украл больше 600 тысяч долларов. Напомним, за несколько часов мужчина вместе с подельниками Минск доставили хакера, подозреваемого во взломе белорусского банка">завладел из 27 банкоматов, расположенных в Минске, Могилеве и Витебске, суммой больше 600 тысяч долларов в эквиваленте. В поиске злоумышленника принимал участие Интерпол.
Приговор был вынесен 49-летнему россиянину, который проживал в Риге. Он за несколько часов вместе с подельниками
«Механизм преступления состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними, —
От действий злоумышленников пострадали банки Беларуси и Кыргыстана. Общая сумма ущерба превышает 2 миллиона белорусских рублей в эквиваленте.
— В соответствии с распределенными ролями, исполнителям, так называемым «мулам», необходимо было лишь оказаться у нужного банкомата в определенное время, забрать деньги, которые аппарат выдавал без использования карт, и передать их другому участнику группы — координатору. Именно «мулом», по иерархии группы, и был фигурант завершенного уголовного дела. При этом, учитывая выстроенную систему конспирации, он не был посвящен во все детали совершаемого преступления, — отмечают в пресс-службе Следственного комитета.
Как установили следователи, 49-летний житель приехал в Беларусь по совету своего знакомого, которому он задолжал деньги. Мужчине в зачет долга нужно было приехать в нашу страну и забрать документы.
— По приезду в Минск оказалось, что услуга заключается в том, чтобы подъехать по нескольким адресам, к банкоматам, и в нужное время забрать деньги. Как оказалось, они сами появлялись из устройства, не нужно было пользоваться никакими банковскими картами. Обвиняемый, который ранее не имел проблем с законом, позже расскажет, что смутился и, понимая, что такие действия наказуемы, засомневался, стоит ли участвовать в подобном. Однако, впечатлившись «деньгами с неба», мужчина, с его слов, «впал в искушение» и согласился, — поясняют в пресс-службе Следственного комитета.
Собранные с разных банкоматов Минска деньги мужчина должен был передать другому участнику группы — Ивану Ивановичу, который «доиграл роль до конца и вернулся домой, в Латвию».
В августе 2017 года 49-летнего рижанина задержали в Софии болгарские правоохранители, почти через 4 месяца он был экстрадирован в Беларусь.
— В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Причиненный размер на сумму более 163 тыс. рублей возмещен 49-летним фигурантом в полном объеме, — отмечают в СК.
Суд Партизанского района приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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В поиске злоумышленника принимал участие Интерпол.
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