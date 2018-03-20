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Хакеру, который взломал белорусские банки и украл больше 600 тысяч долларов, вынесли приговор

21.03.2018 15:57 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси вынесли приговор хакеру, который взломал белорусский банк и украл больше 600 тысяч долларов. Напомним, за несколько часов мужчина вместе с подельниками Минск доставили хакера, подозреваемого во взломе белорусского банка">завладел из 27 банкоматов, расположенных в Минске, Могилеве и Витебске, суммой больше 600 тысяч долларов в эквиваленте. В поиске злоумышленника принимал участие Интерпол.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Приговор был вынесен 49-летнему россиянину, который проживал в Риге. Он за несколько часов вместе с подельниками взломал банкоматы белорусских банков и завладел 527 тысячами долларов, 67,5 тысячи евро и почти 109 тысячами белорусских рублей.

«Механизм преступления состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. — В дальнейшем руководителями организованной группы подбирались исполнители, которые получали деньги из банкоматов в разных городах после удаленного активирования их выдачи.

От действий злоумышленников пострадали банки Беларуси и Кыргыстана. Общая сумма ущерба превышает 2 миллиона белорусских рублей в эквиваленте.

— В соответствии с распределенными ролями, исполнителям, так называемым «мулам», необходимо было лишь оказаться у нужного банкомата в определенное время, забрать деньги, которые аппарат выдавал без использования карт, и передать их другому участнику группы — координатору. Именно «мулом», по иерархии группы, и был фигурант завершенного уголовного дела. При этом, учитывая выстроенную систему конспирации, он не был посвящен во все детали совершаемого преступления, — отмечают в пресс-службе Следственного комитета.

Как установили следователи, 49-летний житель приехал в Беларусь по совету своего знакомого, которому он задолжал деньги. Мужчине в зачет долга нужно было приехать в нашу страну и забрать документы.

— По приезду в Минск оказалось, что услуга заключается в том, чтобы подъехать по нескольким адресам, к банкоматам, и в нужное время забрать деньги. Как оказалось, они сами появлялись из устройства, не нужно было пользоваться никакими банковскими картами. Обвиняемый, который ранее не имел проблем с законом, позже расскажет, что смутился и, понимая, что такие действия наказуемы, засомневался, стоит ли участвовать в подобном. Однако, впечатлившись «деньгами с неба», мужчина, с его слов, «впал в искушение» и согласился, — поясняют в пресс-службе Следственного комитета.

Собранные с разных банкоматов Минска деньги мужчина должен был передать другому участнику группы — Ивану Ивановичу, который «доиграл роль до конца и вернулся домой, в Латвию».

В августе 2017 года 49-летнего рижанина задержали в Софии болгарские правоохранители, почти через 4 месяца он был экстрадирован в Беларусь.

— В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Причиненный размер на сумму более 163 тыс. рублей возмещен 49-летним фигурантом в полном объеме, — отмечают в СК.

Суд Партизанского района приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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