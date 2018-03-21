ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте состоится показ пьесы «Семь» - против насилия в семье

22.03.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

26 марта 2018 года в Брестском академическом театре драмы им. Ленинского комсомола Беларуси, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь совместно с партнёрами организует показ пьесы «Семь», который является частью национальной информационной кампании «Не молчи! Останови насилие в семье!», направленной на формирование нулевой толерантности общества к насилию в семье, а также продвижение сервисов для пострадавших.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54204.php

В Бресте состоится показ пьесы «Семь» - против насилия в семье

Данная информационная кампания проводится Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь» в период с ноября 2017 г. по март 2018 г. при поддержке Правительства Великобритании.

Пьеса «Семь» – это документальное театральное произведение, основанное на фрагментах личных интервью с семью выдающимися женщинами из разных стран мира. Это семь историй реальных людей, которые пострадали от насилия, преследования, презрения, унижения и различных социальных ограничений, находят отклик у представителей разных культур и религий, как у женщин, так и у мужчин. Данная пьеса является эффективным инструментом информирования о правах женщин и противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье).

В 2006 году семь американских женщин-драматургов провели серию интервью с семью выдающимися женщинами-активистками из Пакистана, Камбоджи, Нигерии, Гватемаллы, Афганистана, России и Северной Ирландии, – которые живут и работают для того, чтобы мир изменился к лучшему. В 2007 году монологи семи женщин были собраны в сценарий. Так появилась пьеса – «Семь». На сегодняшний день пьеса «Семь» уже побывала в 30 странах мира (включая Беларусь) и переведена на 24 языка (включая белорусский).

Пьеса «Семь» ранее уже успешно демонстрировалась в Республике Беларусь в 2015-2016 гг. Первый показ пьесы «Семь» состоялся в Минске 2 ноября 2015 года с участием заместителей министров и глав управлений, непосредственно работающих с проблематикой насилия в семье. Куратором постановки и показа пьесы «Семь» в Беларуси стал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь. Для подготовки данной постановки к сотрудничеству привлечен режиссер Национального академического театра им. Янки Купалы Иван Пинигин.

Показ пьесы «Семь» состоится 26 марта 2018 года в Брестском академическом театре драмы им. Ленинского комсомола Беларуси (г. Брест, ул. Ленина, 21). Начало в 17:00.

В роли чтецов пьесы «Семь» 26 марта 2018 г. в г. Бресте выступят:

Александра Чичикова – Miss Wheelchair World 2017 (победительницы конкурса «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске»);

Анна Коршун – руководительница общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8 801 100 8 801 (МОО "Гендерные перспективы");

Вадим Николаевич Левкович – первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома;

Виктория Сенкевич – телеведущая;

Дмитрий Шилин – начальник управления законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ;

Кристина Йоханнессон – Посол Швеции в Республике Беларусь;

Онуралп Доган Чакыр – третий секретарь Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь.

Показ – бесплатный. Вход – по билетам и пригласительным. В качестве зрителей приглашены представители профильных факультетов ВУЗов г. Бреста и организаций, деятельность которых направлена на противодействие насилию в семье. Ограниченное количество билетов будет доступно в кассе театра в день показа 26 марта с 12:00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 марта 2018 года в Брестском академическом театре драмы им. Ленинского комсомола Беларуси, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минск приедет автор романа "Наивно. Супер" Эрленд Лу. Вход на встречу - бесплатный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Браславская звезда

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика