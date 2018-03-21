В Бресте состоится показ пьесы «Семь» - против насилия в семье

26 марта 2018 года в Брестском академическом театре драмы им. Ленинского комсомола Беларуси, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь совместно с партнёрами организует показ пьесы «Семь», который является частью национальной информационной кампании «Не молчи! Останови насилие в семье!», направленной на формирование нулевой толерантности общества к насилию в семье, а также продвижение сервисов для пострадавших.



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Данная информационная кампания проводится Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь» в период с ноября 2017 г. по март 2018 г. при поддержке Правительства Великобритании.

Пьеса «Семь» – это документальное театральное произведение, основанное на фрагментах личных интервью с семью выдающимися женщинами из разных стран мира. Это семь историй реальных людей, которые пострадали от насилия, преследования, презрения, унижения и различных социальных ограничений, находят отклик у представителей разных культур и религий, как у женщин, так и у мужчин. Данная пьеса является эффективным инструментом информирования о правах женщин и противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье).

В 2006 году семь американских женщин-драматургов провели серию интервью с семью выдающимися женщинами-активистками из Пакистана, Камбоджи, Нигерии, Гватемаллы, Афганистана, России и Северной Ирландии, – которые живут и работают для того, чтобы мир изменился к лучшему. В 2007 году монологи семи женщин были собраны в сценарий. Так появилась пьеса – «Семь». На сегодняшний день пьеса «Семь» уже побывала в 30 странах мира (включая Беларусь) и переведена на 24 языка (включая белорусский).

Пьеса «Семь» ранее уже успешно демонстрировалась в Республике Беларусь в 2015-2016 гг. Первый показ пьесы «Семь» состоялся в Минске 2 ноября 2015 года с участием заместителей министров и глав управлений, непосредственно работающих с проблематикой насилия в семье. Куратором постановки и показа пьесы «Семь» в Беларуси стал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь. Для подготовки данной постановки к сотрудничеству привлечен режиссер Национального академического театра им. Янки Купалы Иван Пинигин.

Показ пьесы «Семь» состоится 26 марта 2018 года в Брестском академическом театре драмы им. Ленинского комсомола Беларуси (г. Брест, ул. Ленина, 21). Начало в 17:00.

В роли чтецов пьесы «Семь» 26 марта 2018 г. в г. Бресте выступят:

Александра Чичикова – Miss Wheelchair World 2017 (победительницы конкурса «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске»);

Анна Коршун – руководительница общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8 801 100 8 801 (МОО "Гендерные перспективы");

Вадим Николаевич Левкович – первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома;

Виктория Сенкевич – телеведущая;

Дмитрий Шилин – начальник управления законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ;

Кристина Йоханнессон – Посол Швеции в Республике Беларусь;

Онуралп Доган Чакыр – третий секретарь Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь.

Показ – бесплатный. Вход – по билетам и пригласительным. В качестве зрителей приглашены представители профильных факультетов ВУЗов г. Бреста и организаций, деятельность которых направлена на противодействие насилию в семье. Ограниченное количество билетов будет доступно в кассе театра в день показа 26 марта с 12:00.