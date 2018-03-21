



Совет директоров «Газпрома» на заседании 22 марта рассмотрит вопрос «о М.Е. Путине». речь идет о двоюродном племяннике президента России Михаиле Путине, который войдет в правление холдинга.

«Михаил Путин, двоюродный племянник президента, может занять место покойного зампреда правления «Газпрома» Александра Козлова, который в прошлом году скоропостижно скончался в 65 лет. Он занимался координацией хозяйственного и материально-технического обеспечения. Судя по всему, Путин будет курировать именно эти вопросы», - объяснил собеседник РБК в «Газпроме».

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Михаил Путин является «дальним родственником президента», добавив, что они фактически не общаются.

Михаил Путин родился в Иваново в 1967 году, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, говорится на сайте компании СОГАЗ, где он работает зампредом правления. В 1999-2000 годах был заместителем гендиректора «Медтехснаба» Минздрава, затем работал в других структурах министерства. В 2004-2007 годах - начальник медицинского управления «Газпрома», с 2007 года - зампред правления страховой группы СОГАЗ. В сентябре 2004 года он стал учредителем московской фармацевтической фирмы «Сателпром», совладельцем которой был также экс-глава РЖД Владимир Якунин, писали «Ведомости». Путин и Якунин были совладельцами и компании «Биосат», которая занималась разработками в сфере биотехнологий, производством инсулинов и интерферонов. Обе компании сейчас ликвидированы.

У Владимира Путина есть несколько двоюродных племянников. Один из них, Роман Путин, возглавляет Русский академический фонд. Согласно информации на сайте фонда, эта структура «организует и поддерживает российские и международные образовательные проекты» - научные стажировки, конференции, конкурсы и поездки ученых. Среди проектов фонда указан Международный конкурс пианистов им. С.В.Рахманинова. Кроме того в 2015 году стало известно о планах включить Романа Путина в совет директоров Объединенной микрофинансовой корпорации.

Еще один двоюродный племянник Путина - Михаил Шеломов. В ноябре 2017 года «Дождь» сообщал, что он владеет 99,99% долей в компании «Акцепт», которой, в свою очередь, принадлежат фирмы «Платинум» и «Согаз-Недвижимость». Эта информация подтверждается данными системы СПАРК. По расчетам «Дождя», чистая прибыль компаний в 2016 году составляла 2,04 млрд российских рублей.