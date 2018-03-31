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Желание и умение побеждать

28.03.2018 — Разное | Радзима  
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Желание и умение побеждать

Очередным турниром юные спортсмены, воспитанники Валентина Сокола, отпраздновали 18-летие секции таэквондо Глусского физкультурно-спортивного клуба. Побороться за призовые места 10—11 марта в город Бобруйск приехало 220 таэквондистов из восьми городов республики.

На протяжении двух дней 20 глусских спортсменов от 5 до 15 лет соревновались с участниками из Гомеля, Кировска, Бобруйска, Жлобина, Елизово, Калинковичей и Крупок и в очередной раз продемонстрировали отличную подготовку, желание и умение побеждать. Несмотря на достойную конкуренцию, глусчане стали обладателями семи золотых, шести серебряных и семи бронзовых медалей. В общекомандном зачете ребята стали вторыми, уступив лидерство бобруйчанам. Еще одну награду — кубок за развитие таэквондо в Беларуси вручили тренеру нашей команды Валентину Дмитриевичу Соколу.

В первый день соревнований в борьбу вступили спортсмены 5—8 лет. Среди самых юных участников (5—6 лет) золотую медаль завоевала гимназистка Александра Леонтьева, серебряным призером стала ученица второй школы Яна Пригара, а бронзовым — Егор Лисица из первой школы. В возрастной категории 7—8 лет золотыми медалистами стали Доминика Каранец (гимназия), Кирилл Касько (СШ № 2) и Тимофей Пянтин (СШ № 1), на вторую ступень пьедестала взошли Прохор Варава из гимназии и Алексей Володько (СШ № 1), бронза досталась гимназисту Илье Дербееву.

Во второй день турнира глусчан также ожидал успех. Так, среди спортсменов 9—10 лет копилку золотых медалей пополнил ученик первой школы Матвей Журавлёв. Ксения Иванова и Анастасия Емельянова из этой же школы удостоились серебра, а обладателями бронзовых медалей стали Дарья Милевская (СШ № 2), Даниил Самусев (СШ № 1) и Артур Кульба (гимназия). В возрастной группе 11—13 лет две бронзы принесли команде Андрей Гуща (СШ № 2) и Егор Ясюкевич (гимназия), а таэквондистам 14—15 лет удалось завоевать два золота и серебро: у Юлии Рыбаковой и Остапа Варавы из гимназии золотые медали, у Даниила Горбатовского (СШ № 2) — серебряная.

Как отметил тренер команды Валентин Сокол, все его воспитанники выступили достойно и приложили максимум усилий, чтобы продемонстрировать свое мастерство на высоком уровне. Он благодарит ребят за волю к победе, а их родителей — за материальную и моральную поддержку.

Сейчас юные таэквондисты усиленно готовятся к спортивным мероприятиям, которые состоятся в мае. Так, 9 мая глусчан ожидают традиционные показательные выступления «соколят», а в конце месяца спортсмены поборются за победу на Открытом кубке Беларуси по таэквондо.

Анна АВТУХОВА

Фото Сергея РУДИНСКОГО

 
Теги: Гомель
 
 
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Очередным турниром юные спортсмены, воспитанники Валентина Сокола, отпраздновали 18-летие секции таэквондо Глусского физкультурно-спортивного клуба. Побороться...
 
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