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В Гомельской области зарегистрировано 11 случаев кори

29.03.2018 — Разное | Шахтер (Солигорск)  
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29.03.2018 | 11:34 |
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По состоянию на 28 марта среди жителей Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РБ.

 

 

Среди заболевших (в г. Гомеле и Гомельском районе, в г. Жлобине) 10 взрослых и 1 ребенок. Большинство заболевших (8 человек) не были привиты или не имели сведений о вакцинации против кори согласно возрасту.

 

В ориентировочные сроки заражения один из заболевших находился в Украине (Одесская область), где регистрировались случаи заболевания корью.

 

В настоящее время 10 пациентов находятся на стационарном лечении, 1 пациент выписан. Состояние заболевших оценивается как легкой или средней степени тяжести.

 

В связи с регистрацией случаев кори проводится необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори лиц, находившихся в контакте с заболевшими, детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует гражданам учитывать ситуацию по заболеваемости корью в сопредельных странах при планировании поездок, а также напоминает о важности наличия профилактических прививок против кори. Во всех организациях здравоохранения имеется в достаточном количестве вакцина для иммунизации лиц, не имеющих сведений о вакцинации против кори или не привитых в соответствии с возрастом.

 

 

Источник - сайт Министерства здравоохранения РБ 

 
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29.03.2018 | 11:34 | 2 По состоянию на 28 марта среди жителей Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори. Об этом...
 
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