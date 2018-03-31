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Хобби читателей: как сделать красивый стол из спила дерева своими руками
За эксклюзивной мебелью нет смысла ходить в магазин. Ее можно изготовить и своими руками. Посмотрите, какой красивый стол сделал минский мастер Петр Слуцкий для своей жены — процесс изготовления он выложил на своем
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Эксклюзивную мебель можно сделать своими руками. Белорусский мастер Петр показывает как.
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