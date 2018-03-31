За эксклюзивной мебелью нет смысла ходить в магазин. Ее можно изготовить и своими руками. Посмотрите, какой красивый стол сделал минский мастер Петр Слуцкий для своей жены — процесс изготовления он выложил на своем канале в YouTube. Для столешницы он использовал слэб — широкую сосновую доску длиной 170 см и толщиной 7 см. Ножки сделаны из квадрата холодного проката 12×12 мм. Итоговое покрытие — колеровочное масло и воск.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хобби читателей: как сделать красивый стол из спила дерева своими руками Эксклюзивную мебель можно сделать своими руками. Белорусский мастер Петр показывает как.