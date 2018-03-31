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Хобби читателей: как сделать красивый стол из спила дерева своими руками

31.03.2018 18:22 — Разное | Tut.by  
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За эксклюзивной мебелью нет смысла ходить в магазин. Ее можно изготовить и своими руками. Посмотрите, какой красивый стол сделал минский мастер Петр Слуцкий для своей жены — процесс изготовления он выложил на своем канале в YouTube. Для столешницы он использовал слэб — широкую сосновую доску длиной 170 см и толщиной 7 см. Ножки сделаны из квадрата холодного проката 12×12 мм. Итоговое покрытие — колеровочное масло и воск.

 
 
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Эксклюзивную мебель можно сделать своими руками. Белорусский мастер Петр показывает как.
 
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