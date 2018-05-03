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На праздничные выходные пустят дополнительные поезда Минск-Коммунары

13.04.2018 13:32 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Это поезд №694 Минск—Коммунары 14 и 28 апреля, и №642 Коммунары—Минск 17 апреля и 1 мая.

Из Минска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Коммунары в 23:42. Он будет следовать с остановками на станциях Жодино, 

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Борисов, Толочин, Орша-Центральная, Тёмный лес, Ходосы, Кричев-1, Климовичи.

Отправление поезда из Коммунар - в 14:50, прибытие в Минск - в 22:21. Поезд делает остановки на станциях Климовичи, Кричев-1, Ходосы, Тёмный лес, Погодино, Орша-Центральная и Минск-Пассажирский.

Всего же, по информации пресс-службы БЖД, на апрельские и майские праздники и выходные дни по Беларуси дополнительно назначен 91 поезд, в международном сообщении — 16 поездов.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Это поезд №694 Минск—Коммунары 14 и 28 апреля, и №642 Коммунары—Минск 17 апреля и 1 мая. Из Минска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Коммунары в 23:42. Он...
 
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