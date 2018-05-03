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На праздничные выходные пустят дополнительные поезда Минск-Коммунары
13.04.2018 13:32 — Разное | Беларусь Сегодня
Это поезд №694 Минск—Коммунары 14 и 28 апреля, и №642 Коммунары—Минск 17 апреля и 1 мая.
Из Минска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Коммунары в 23:42. Он будет следовать с остановками на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша-Центральная, Тёмный лес, Ходосы, Кричев-1, Климовичи.
Отправление поезда из Коммунар - в 14:50, прибытие в Минск - в 22:21. Поезд делает остановки на станциях Климовичи, Кричев-1, Ходосы, Тёмный лес, Погодино, Орша-Центральная и Минск-Пассажирский.
Всего же, по информации пресс-службы БЖД, на апрельские и майские праздники и выходные дни по Беларуси дополнительно назначен 91 поезд, в международном сообщении — 16 поездов.
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Это поезд №694 Минск—Коммунары 14 и 28 апреля, и №642 Коммунары—Минск 17 апреля и 1 мая. Из Минска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Коммунары в 23:42. Он...
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