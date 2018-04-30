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Вас видят. До конца года на автомагистрали М6 Минск-Гродно установят восемь стационарных датчиков контроля скорости
13.04.2018 — Разное | Свислочская газета
Семь таких датчиков на этой трассе, начиная от Скиделя и до Ивьевского района, уже установлены. Все они работают вблизи пешеходных переходов и показали свою эффективность в обеспечении безопасности дорожного движения. Специальные знаки напоминают водителям о местах расположения датчиков. К концу года по мере завершения реконструкции М6 установят еще восемь стационарных датчиков.
Такие контролеры скоростного режима устанавливаются и на других автодорогах Гродненщины. В апреле они появятся в населенных пунктах Путришки, Свислочь, Стриевка, Индура Гродненского района, в деревнях Яныши, Верейки Волковысского района, в Островле и Березовке Лидского района, в деревне Жупраны Ошмянского района, в деревне Орковичи Новогрудского района, в деревне Протасовщина Щучинского района, в Дятлово.
Гродненская правда.
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Вас видят. До конца года на автомагистрали М6 Минск-Гродно установят восемь стационарных датчиков контроля скорости
Семь таких датчиков на этой трассе, начиная от Скиделя и до Ивьевского района, уже установлены. Все они работают вблизи пешеходных переходов и показали свою...
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