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Вас видят. До конца года на автомагистрали М6 Минск-Гродно установят восемь стационарных датчиков контроля скорости

13.04.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Вас видят. До конца года на автомагистрали М6 Минск-Гродно установят восемь стационарных датчиков контроля скорости

Семь таких датчиков на этой  трассе, начиная от Скиделя  и до Ивьевского района, уже установлены. Все они работают вблизи пешеходных переходов и показали свою эффективность в обеспечении безопасности дорожного движения. Специальные знаки напоминают водителям о местах расположения датчиков. К концу года по мере завершения реконструкции М6 установят еще восемь  стационарных датчиков. 

 

Такие контролеры скоростного режима устанавливаются и на других автодорогах Гродненщины. В апреле они появятся в населенных пунктах Путришки, Свислочь, Стриевка, Индура Гродненского района, в деревнях Яныши, Верейки Волковысского района, в Островле и Березовке Лидского района, в деревне Жупраны Ошмянского района, в деревне Орковичи Новогрудского района, в деревне Протасовщина Щучинского района, в Дятлово.

 

 

Гродненская правда.

 
 
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Семь таких датчиков на этой  трассе, начиная от Скиделя  и до Ивьевского района, уже установлены. Все они работают вблизи пешеходных переходов и показали свою...
 
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