Масштабный автомотопробег, водные старты на байдарках и праздник трех стихий… Что предложат предстоящие выходные?

Эксклюзивные автомобили и мотоциклы на улицах Гродно

14 апреля в областном центре откроют весенний сезон. Торжественная колонна в сопровождении ГАИ начнет движение от площадки осмотров областной Госавтоинспекции в 13.10. Маршрут через весь город: Румлевский мост – улица Томина – улица Маслакова – улица Суворова – улица Советских пограничников – Новый мост – микрорайон Форты – БЛК – улица Дубко.



На парковке торгового центра OldCity выступят артисты, пройдет выставка автомототехники, будет работать детская игровая площадка. Обещают – будет круто.



Здесь пройдут автомотоконкурсы с разыгрышем подарков и сертификатов от партнеров мероприятия. Среди призов – мотоциклетный шлем.

Начало: 13.30.

Место: ТЦ OldCity.

Мотокросс у озера Юбилейного

14 и 15 апреля более 120 спортсменов и гонщиков из Беларуси, Литвы и России соберутся в Гродно, чтобы поучаствовать в Открытом чемпионате и первенстве республики. Заезды пройдут на мототрассе возле озера Юбилейного, которая позволяет технике совершать прыжки на расстояние до 30 метров.

Открытие соревнований 14 апреля пройдет в 12.15, а уже в 12.30 будет дан старт заездам в нескольких классах. 15 апреля официальные заезды (не тренировочные) начнутся в 11.40.

Подробная программа.

Время: 14 апреля – 12.15, 15 апреля – 11.40.

Место: трасса у озера Юбилейное.



«Гарадзенскі скарабей» на Советской площади в Гродно

Выставка-продажа предметов старины и раритетов будет работать 14 апреля с 11.00 до 15.00 и 15 апреля с 10.00 до 14.00. В центре Гродно соберется более ста коллекционеров со всей Беларуси. Гродненцы и гости города могут увидеть предметы из нумизматических, фалеристических, филателистических и многих других коллекций. Планируется, что такая выставка будет проходить каждые третьи выходные с апреля по сентябрь.

Время: 14 апреля – с 11.00 до 15.00, 15 апреля – с 10.00 до 14.00.

Место: Советская площадь.

«BRUTTO» в «Галактике»

14 апреля в культурно-развлекательном/выставочном центре музыкальная группа представит гродненскому зрителю студийный альбом «Рокі». Он был выпущен к трехлетию коллектива в мае прошлого года и объединил 12 треков на английском, русском, белорусском и украинском языках.

Начало в 18.00, «Галактике».

В Лиде – ArtDANCEFest

14 апреля во Дворце культуры райцентра впервые пройдет открытый хореографический фестиваль-конкурс ArtDANCEFest. На нем выступят участники от 5 до 50 лет и покажут свое мастерство танцоров в самых разных направлениях современной хореографии.

Начало в 11.00.

Место: Дворец культуры в Лиде.

Концерт ансамбля польской песни и танца в Гродно

15 апреля в городском Центре культуры выступит народный ансамбль польской песни и танца «Лехіці». Своим творчеством коллектив делится со зрителем, начиная с 1990 года, и за это время не раз становился лауреатом конкурсов и фестивалей различного уровня. Вниманию гродненцев коллектив представит программу «Пасхальным небом освящен мой дом».

Начало в 18.00.

Место: городской центр культуры.

На Августовском канале откроют сезон активного водного туризма

15 и 16 апреля здесь пройдет фестиваль «Неманская весна». Около 200 спортсменов поборются в туристско-прикладном многоборье в технике водного туризма. За два они преодолеют несколько дистанций на байдарках и катамаранах. Организаторы предложат поучаствовать в мастер-классе по управлению байдаркой на бурной реке. В программе также запланирован конкурс на скоростное поедание тушенки и песни у костра.

P.S. С улицы Ожешко будут курсировать маршрутки.

Подробная программа.

Начало: 15 апреля – 10.00.

Место: Немново.

В «Коробчицах» – праздник весны и трех стихий

15 апреля в агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маентак «Каробчыцы» – показательные полеты парапланеристов, воздушные экскурсии над агротуристическим комплексом, водное мини-шоу, фаер-шоу и многое другое. Будет работать тир под открытым небом, ремесленники проведут мастер-классы.

Начало праздника в 12.00.

Место: «Гарадзенскі маентак «Каробчыцы».

«Повязь часоў» по-ивьевски

Праздник народного творчества «Повязь часоў» пройдет в агрогородке Дайлиды Ивьевского района 15 апреля. Участие в нем примут лучшие фольклорные коллективы, народные мастера и умельцы района. Пройдут выставки народного творчества, мастер-классы. Гости смогут посетить музейную комнату «Соломенная сказка» и ближе познакомиться с белорусскими традициями – песенными, танцевальными, художественными.

Начало в 12.00, агрогородок Дайлиды, Ивьевский район.



СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ:



Гандбол



В Лиде пройдет первенство Гродненской области среди девушек по гандболу. В спортивном комплексе «Олимпия» (улица Качана, 35) 14 и 15 апреля соревнования начнутся в 9.00. Их торжественное закрытие и награждение победителей запланированы на 14.00 15 апреля.



Баскетбол



В рамках Высшей лиги чемпионата страны среди женщин в Гродно сыграют команды «Олимпия» (Гродно) и «Цмоки» (Минск). В училище олимпийского резерва» 14 апреля матч начнется в 15.00

Легкая атлетика



В парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» 14 апреля встретятся легкоатлеты Гродненщины и будет определен победитель Кубка области по легкоатлетическому кроссу. Открытие соревнований пройдет в 11.45, а выйдут на старт его участники уже в 12.00.

Футбол



В рамках Высшей лиги чемпионата страны среди мужских команд в Гродно сыграют гродненский «Неман» и могилевский «Днепр». 14 апреля в ЦСК «Неман» матч начнется в 16.00.



Мини-футбол



Сразу на двух спортивных площадках области 14 и 15 апреля пройдут встречи в рамках Высшей лиги чемпионата страны среди мужских команд.

В Гродно (улица Гагарина, 18/1) сыграют гродненская команда «УВД-Динамо» и столичная «Дорожник», а в спортивном зале Щучинской ДЮСШ тем временем встретятся команды «Щучин» и «Столица» (Минск).

Спортивное ориентирование



В Гродно и Гродненском районе с 15 по 17 апреля пройдет открытый чемпионат области по спортивному ориентированию на спринтерских и классических дистанциях.

15 апреля в 12.00 старт соревнованиям будет дан в областном центре: улица 17 Сентября. 16 апреля в 11.00 соревнования начнутся в деревне Калеты, 17 апреля в 10.00 – у шлюза Домбровка.

Служба информации «ГП»