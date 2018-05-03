﻿ Косинеров: Заключенному антифашисту Воловику срочно нужна медпомощь. 21.by
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Косинеров: Заключенному антифашисту Воловику срочно нужна медпомощь

13.04.2018 16:03 — Разное | Партизан  
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Анархист Вячеслав Косинеров рассказал в «Фейсбуке» о состоянии здоровья антифашиста Ильи Воловика, которого осудили на 10 лет колонии.

Илья Воловик был осужден в рамках так называемого «дела антифашистов». Вячеслав Косинеров утверждает, что у парня серьезные проблемы со здоровьем:

«Кроме куска иглы, который до сих пор находится в руке заключённого (тюремные врачи отказываются помогать Илье, потому что у них нет оборудования), у Воловика большие проблемы с почками, а точнее камнями. Во время пребывания в местной больнице (там ему поставили диагноз – острый панкреатит), он лежал под капельницей и один камень «вышел». Этот «камень» родственники забрали и отнесли к урологу для консультации. Такие «камни» растут как коралл и вгрызаются в почку, уничтожая её. Илье срочно нужно УЗИ, потому что иначе невозможно организовать нужную помощь и лечение».

Вячеслав Косинеров также призывает поддержать Илью, написав ему письмо (желательно заказное – чтобы точно дошло):

Воловик Илья Игоревич
Славгородское шоссе 183, ПК-15, отряд 11, г Могилев, 212013

Приговор по «делу антифашистов» был вынесен 10 марта 2017 года, передает Белсат

 
Теги: Могилев
 
 
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Анархист Вячеслав Косинеров рассказал в «Фейсбуке» о состоянии здоровья антифашиста Ильи Воловика, которого осудили на 10 лет колонии.
 
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