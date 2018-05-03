В Бресте 25 детей отравились бытовой химией

Старший помощник прокурора Бреста Татьяна Литвинчук обращает внимание родителей на необходимость хранения бытовой химии и таблеток в недоступных для детей местах:



- Производители бытовой химии стараются сделать упаковку ярче, чтобы привлечь внимание покупателей. Именно цвет порой становится привлекающим для юных дегустаторов. Кроме бытовой химии во рту оказываются жидкость для снятия лака, сердечные таблетки и капли. По статистике, лекарства дети чаще всего пробуют во время нахождения у дедушек и бабушек.