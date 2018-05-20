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Беларусь - на финальной стадии переговоров по вступлению к ВТО

21.05.2018 15:30 — Разное | БДГ  
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Беларусь подошла к финальной стадии переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов в Женеве на переговорах.

По словам Богданова, в июне планируется провести расширенное совещание с Кернской группой по вопросам уровня господдержки белорусских сельхоз предприятий.

Справка. Кернская группа — это влиятельный блок в ВТО, 
отвечающий за сельское хозяйство.

По словам Богданова, Беларусь стремится вступить в ВТО на тех же условиях, что и Россия.

Переговоры с ВТО сейчас ведутся по четырем направлениям: приведение национального законодательства в соответствие с многосторонними соглашениями ВТО, доступ на рынок товаров, услуг, государственная поддержка сельского хозяйства. Уже состоялось более 40 раундов двусторонних переговоров с государствами-членами организации.

По мнению чиновника, ВТО — это своеобразное окно возможностей, которыми наше государство должно воспользоваться максимально эффективно.

«Это и привлечение новых инвесторов в сельское хозяйство, и заключение двусторонних договоров о зоне свободной торговли с государствами-членами ВТО, и прозрачный процесс экспортно-импортных операций, и возможность использовать широкий ассортимент инструментов ВТО в разрешении торговых споров между странами», — сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию. «Мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению во Всемирную торговую организацию», — сказал Кобяков на встрече с делегацией ВТО.

 
 
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Беларусь подошла к финальной стадии переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).
 
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