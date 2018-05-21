Фото: МИД

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: Беларусь призывает Евросоюз к отмене остающихся санкций Фото: МИД ...

, — цитирует МакеяМинистр иностранных дел констатировал, что сотрудничество Беларуси и ЕС в позитивном ключе за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, нежели предыдущие два десятка лет ограничительных. В качестве шага по снятию остающихся санкций он назвал исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.Владимир Макей также приветствовал планы Евросоюза расширять отношения с Беларусью и вывести их на структурированную основу.