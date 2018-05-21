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Макей: Беларусь призывает Евросоюз к отмене остающихся санкций
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: МИД
«Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», — цитирует Макея
Министр иностранных дел констатировал, что сотрудничество Беларуси и ЕС в позитивном ключе за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, нежели предыдущие два десятка лет ограничительных. В качестве шага по снятию остающихся санкций он назвал исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.
Владимир Макей также приветствовал планы Евросоюза расширять отношения с Беларусью и вывести их на структурированную основу.
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