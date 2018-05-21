Смогут ли волейбольные сборные выиграть Евролигу?

Евролига – первое испытание сборных в сезоне. И начали его команды с побед. Женская – в элитной «Золотой лиге», а мужская – в менее рейтинговой «Серебряной».

В составе женской сборной много волейболисток «Минчанки». Они уж точно знают, как не затеряться среди сильных соперниц. Но на старте даже им пришлось непросто. Победу над Словакией удалось одержать лишь в пятой партии – 3:2.

Татьяна Маркевич, игрок женской сборной Беларуси по волейболу: «У нас очень много молодых игроков, которым где-то не хватает уверенности, опыта. Они не могут справиться с эмоциональным состоянием. Есть небольшие проблемы с взаимодействием игроков. Я считаю, что мы сильнее команды Словакии. Должен был быть другой результат. Можно было не доводить до пяти партий».

Пётр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу: «На мой взгляд, четыре команды в нашей подгруппе примерно равны между собой, поэтому будут очень серьёзные игры, требующие не только серьёзной концентрации, но и максимальной отдачи игроков. Если всё получится, то мы должны быть хотя бы в "Финале четырёх"».

Немного в тени женской сборной приходится играть мужской команде. Побеждать было важно, тем более дома. Соперниками были албанцы. Белорусам для победы хватило и трёх партий.

Сергей Бусел, игрок мужской сборной Беларуси по волейболу: «Мы могли более уверенно обыграть албанцев, но им надо отдать должное. Они играли так, как мы им позволяли».

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу: «Это первый матч. Ребята немного нервничают. Хотели показать хорошую игру при своих болельщиках. Изначально не всё получалось. Мы мало задействовали центральных. Если бы играли больше первым темпом, то нам было бы попроще. Ещё есть время разобрать игру, потому что хорваты намного сильнее Албании, так что будем работать, настраиваться на следующий матч».

Евролига – это возможность проверить силы перед чемпионатом Европы. Женская сборная начнёт турнир сразу с финальной части, а вот мужской – предстоит квалификация. Статус разный, но задача в Евролиге у сборных одна – выход в «Финал четырёх».

На этой неделе команды проведут ещё по два матча. Женщины 23 мая примут Словакию, а 26 мая сыграют с Испанией. В эти же дни мужчины встретятся с Хорватией и Венгрией. Все матчи пройдут в Минске. Поболеть за команды можно на «Чижовка-Арене».