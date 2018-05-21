﻿ Смогут ли волейбольные сборные выиграть Евролигу?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смогут ли волейбольные сборные выиграть Евролигу?

22.05.2018 12:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Евролига – первое испытание сборных в сезоне. И начали его команды с побед. Женская – в элитной «Золотой лиге», а мужская – в менее рейтинговой «Серебряной».

В составе женской сборной много волейболисток «Минчанки». Они уж точно знают, как не затеряться среди сильных соперниц. Но на старте даже им пришлось непросто. Победу над Словакией удалось одержать лишь в пятой партии – 3:2.

Татьяна Маркевич, игрок женской сборной Беларуси по волейболу: «У нас очень много молодых игроков, которым где-то не хватает уверенности, опыта. Они не могут справиться с эмоциональным состоянием. Есть небольшие проблемы с взаимодействием игроков. Я считаю, что мы сильнее команды Словакии. Должен был быть другой результат. Можно было не доводить до пяти партий».
Пётр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу: «На мой взгляд, четыре команды в нашей подгруппе примерно равны между собой, поэтому будут очень серьёзные игры, требующие не только серьёзной концентрации, но и максимальной отдачи игроков. Если всё получится, то мы должны быть хотя бы в "Финале четырёх"».

Немного в тени женской сборной приходится играть мужской команде. Побеждать было важно, тем более дома. Соперниками были албанцы. Белорусам для победы хватило и трёх партий.

Сергей Бусел, игрок мужской сборной Беларуси по волейболу: «Мы могли более уверенно обыграть албанцев, но им надо отдать должное. Они играли так, как мы им позволяли».
Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу: «Это первый матч. Ребята немного нервничают. Хотели показать хорошую игру при своих болельщиках. Изначально не всё получалось. Мы мало задействовали центральных. Если бы играли больше первым темпом, то нам было бы попроще. Ещё есть время разобрать игру, потому что хорваты намного сильнее Албании, так что будем работать, настраиваться на следующий матч».

Евролига – это возможность проверить силы перед чемпионатом Европы. Женская сборная начнёт турнир сразу с финальной части, а вот мужской – предстоит квалификация. Статус разный, но задача в Евролиге у сборных одна – выход в «Финал четырёх».

На этой неделе команды проведут ещё по два матча. Женщины 23 мая примут Словакию, а 26 мая сыграют с Испанией. В эти же дни мужчины встретятся с Хорватией и Венгрией. Все матчи пройдут в Минске. Поболеть за команды можно на «Чижовка-Арене». 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Евролига – первое испытание сборных в сезоне. И начали его команды с побед. Женская – в элитной «Золотой лиге», а мужская – в менее рейтинговой «Серебряной».
 
Новости дня
Новости разные
 
Как стать богатым? В НАДТ им.Горького нашли ответ на этот вопрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика