Россельхознадзор усилил контроль продукции ряда молочных предприятий РФ

Россельхознадзор усилил контроль продукции ряда российских молочных предприятий из-за нарушений санитарных требований.

Как сообщает служба, это относится к молсыркомбинату "Волжский", (Волгоградская область, в продукции которого выявлены остатки запрещенных и вредных веществ (метронидазол), дрожжей, а в твороге обнаружено сухое молоко), ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский" (Краснодарский край, выявление амоксициллина, метронидазола, бактерий группы кишечной палочки), ООО "Нальчикский молочный комбинат" (Кабардино-Балкария, обнаружение банзилпенициллина в твороге), ООО "Сливочная страна" (Московская область, выявление золотистого стафилококка, бактерий группы кишечной палочки в сливочном масле), фирме "Калория" (Краснодарский край, обнаружение метронидазола, амоксициллина, бензилпенициллина).

В этом же списке - "Барнаульский молочный комбинат" (Алтайский край), обособленное подразделение АО "Вимм-Билль-Данн" в станице Медведовская (Краснодарский край), ГК "Российское молоко" (Челябинская область), "Озерецкий молочный комбинат" (Московская область), ЗАО "Племенной завод Приневское" (Ленинградская область), ООО "Белый медведь" (Ростовская область), ООО "Дмитрогорский молочный завод" (Тверская область), ООО "Лав продукт" (Московская область), "Ростагрокомплекс" (Московская область), молочный комбинат "Воронежский", агромолкомбинат "Рязанский".

В связи с этим Россельхознадзор направил письма в региональные ветеринарные службы для принятия мер к тому, чтобы опасная продукция не попадала на прилавки магазинов. Если не будут приняты соответствующие меры реагирования, то служба обратится в прокуратуру, говорится в сообщении.