ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор усилил контроль продукции ряда молочных предприятий РФ

22.05.2018 20:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор усилил контроль продукции ряда российских молочных предприятий из-за нарушений санитарных требований.

Как сообщает служба, это относится к молсыркомбинату "Волжский", (Волгоградская область, в продукции которого выявлены остатки запрещенных и вредных веществ (метронидазол), дрожжей, а в твороге обнаружено сухое молоко), ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский" (Краснодарский край, выявление амоксициллина, метронидазола, бактерий группы кишечной палочки), ООО "Нальчикский молочный комбинат" (Кабардино-Балкария, обнаружение банзилпенициллина в твороге), ООО "Сливочная страна" (Московская область, выявление золотистого стафилококка, бактерий группы кишечной палочки в сливочном масле), фирме "Калория" (Краснодарский край, обнаружение метронидазола, амоксициллина, бензилпенициллина).

В этом же списке - "Барнаульский молочный комбинат" (Алтайский край), обособленное подразделение АО "Вимм-Билль-Данн" в станице Медведовская (Краснодарский край), ГК "Российское молоко" (Челябинская область), "Озерецкий молочный комбинат" (Московская область), ЗАО "Племенной завод Приневское" (Ленинградская область), ООО "Белый медведь" (Ростовская область), ООО "Дмитрогорский молочный завод" (Тверская область), ООО "Лав продукт" (Московская область), "Ростагрокомплекс" (Московская область), молочный комбинат "Воронежский", агромолкомбинат "Рязанский".

В связи с этим Россельхознадзор направил письма в региональные ветеринарные службы для принятия мер к тому, чтобы опасная продукция не попадала на прилавки магазинов. Если не будут приняты соответствующие меры реагирования, то служба обратится в прокуратуру, говорится в сообщении.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор усилил контроль продукции ряда российских молочных предприятий из-за нарушений санитарных требований.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане снова услышат классический рок в исполнении британской группы Uriah Heep
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика