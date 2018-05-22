В Малоритском районе дачник спас лосёнка от смерти

Скоро лосёнку сделают операцию на ноге, а пока за ним будут присматривать сотрудники национального парка «Беловежская пуща».

Маленького лесного жителя нашли прямо в населённом пункте – истощённое животное само прибилось к людям. Лосёнка с повреждённой ногой приютил у себя на участке местный житель, который для ухода за ним даже взял отпуск.

Дачник не только заботился о зверьке, но и обошёл различные инстанции в попытках найти ему новый дом.

Сейчас дальнейшая судьба лосёнка определилась – после лечения ноги его выпустят на свободу.