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В Малоритском районе дачник спас лосёнка от смерти
Скоро лосёнку сделают операцию на ноге, а пока за ним будут присматривать сотрудники национального парка «Беловежская пуща».
Маленького лесного жителя нашли прямо в населённом пункте – истощённое животное само прибилось к людям. Лосёнка с повреждённой ногой приютил у себя на участке местный житель, который для ухода за ним даже взял отпуск.
Дачник не только заботился о зверьке, но и обошёл различные инстанции в попытках найти ему новый дом.
Сейчас дальнейшая судьба лосёнка определилась – после лечения ноги его выпустят на свободу.
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Скоро лосёнку сделают операцию на ноге, а пока за ним будут присматривать сотрудники национального парка «Беловежская пуща».
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