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СК Беларуси возбудил дело после взрыва на заводе в Королевом Стане

23.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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По факту взрыва на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик в Минской области, в деревне Королев Стан, и последовавшего пожара Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело, передает телеканал «МИР 24».

Во время инцидента в помещении находились работники завода. Четверых мужчин пришлось экстренно госпитализировать, двое из них остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Сейчас на месте инцидента следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

«В рамках расследования продолжаются допросы работников, свидетелей, должностных лиц предприятия. Производится выемка оборудования, а также документации, касающейся производственного процесса», – рассказала официальный представитель управления СК Беларуси по Минской области Татьяна Белоног.

Завод основан в 1992 году, он производит лаки, краски, гидроизоляционные, кровельные мастики и эмульсии для гражданского и дорожного строительства.



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Четверых мужчин пришлось экстренно госпитализировать, двое из них – в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.
 
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