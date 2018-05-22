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Лукашенко утвердил послов в европейских странах

23.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил кандидатуры новых послов в Швеции, Эстонии, Болгарии, Греции и на Кипре, передает телеканал «МИР 24».

«И Эстония, и Болгария – это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому – у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем – на злобу дня», – отметил Лукашенко.

Появились новые люди и в райисполкомах. От них Лукашенко потребовал активно участвовать в оздоровлении агропромышленного комплекса и развитии сферы обслуживания в сельской местности. Но главное – это дисциплина. 

«И вы должны помнить, что вы должны быть хозяевами в районе, а у хозяина должны быть соответствующие инструменты и рычаги. И в который раз хочу повторить: не допускайте правонарушений. Мы очень жестко контролируем всю вертикаль власти, особенно по проявлению коррупции. Работа с людьми, дисциплина и железный порядок на местах», – подчеркнул белорусский лидер.

Всего новые должности получили 16 человек. 



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Президент Беларуси также назначил новых руководителей в райисполкомах.
 
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