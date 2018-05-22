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Лукашенко утвердил послов в европейских странах
23.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил кандидатуры новых послов в Швеции, Эстонии, Болгарии, Греции и на Кипре, передает телеканал «МИР 24».
Появились новые люди и в райисполкомах. От них Лукашенко потребовал активно участвовать в оздоровлении агропромышленного комплекса и развитии сферы обслуживания в сельской местности. Но главное – это дисциплина.
«И вы должны помнить, что вы должны быть хозяевами в районе, а у хозяина должны быть соответствующие инструменты и рычаги. И в который раз хочу повторить: не допускайте правонарушений. Мы очень жестко контролируем всю вертикаль власти, особенно по проявлению коррупции. Работа с людьми, дисциплина и железный порядок на местах», – подчеркнул белорусский лидер.
Всего новые должности получили 16 человек.
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Президент Беларуси также назначил новых руководителей в райисполкомах.
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