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Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 22 мая, объявил персона нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона, передает Интерфакс.
"Я объявляю временного поверенного в делах США персона нон-грата и требую, чтобы он покинул страну в течение 48 часов", – заявил венесуэльский лидер.
Мадуро также потребовал, чтобы страну покинул руководитель политического отдела посольства США Брайан Наранхо.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 22 мая, объявил персона нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона, передает Интерфакс.
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