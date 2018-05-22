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Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США

23.05.2018 06:57 — Разное | Партизан  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 22 мая, объявил персона нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона, передает Интерфакс.

"Я объявляю временного поверенного в делах США персона нон-грата и требую, чтобы он покинул страну в течение 48 часов", – заявил венесуэльский лидер.
 
Мадуро также потребовал, чтобы страну покинул руководитель политического отдела посольства США Брайан Наранхо.
 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 22 мая, объявил персона нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона, передает Интерфакс.
 
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