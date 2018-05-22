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Шуневич: смягчение наказания и декриминализация существенного влияния на наркоситуацию не окажут

23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: БЕЛТА

Игорь Шуневич подчеркнул, что МВД не поддерживает смягчение уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При этом в ведомстве основываются на долгосрочном прогнозе развития наркоситуации в Беларуси. Министр внутренних дел отметил, что белорусское законодательство сегодня эффективно. «Избранный сегодня вектор госполитики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков явился очень эффективным и действенным рычагом, который позволил стабилизировать наркоситуацию в стране», — сказал Игорь Шуневич.

Об этом свидетельствуют и цифры.
 
 
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Фото: БЕЛТА Игорь Шуневич подчеркнул, что МВД не поддерживает смягчение уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При этом в ведомстве...
 
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