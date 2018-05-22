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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шуневич: смягчение наказания и декриминализация существенного влияния на наркоситуацию не окажут Фото: БЕЛТА Игорь Шуневич подчеркнул, что МВД не поддерживает смягчение уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При этом в ведомстве...

Игорь Шуневич подчеркнул, что МВД не поддерживает смягчение уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При этом в ведомстве основываются на долгосрочном прогнозе развития наркоситуации в Беларуси. Министр внутренних дел отметил, что белорусское законодательство сегодня эффективно., — сказал Игорь Шуневич.Об этом свидетельствуют и цифры.