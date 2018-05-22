Начальник Пинского районного ОГАИ назвал размеры штрафов за превышение скорости



Основная задача водителя состоит в том, чтобы найти оптимальное значение скорости движения автомобиля, которое обеспечит и достаточно быстрое перемещение, и достаточную безопасность. Основным критерием культуры вождения является соблюдение ограничения в скорости, установленного Правилами дорожного движения.

— Каждый водитель обязан неукоснительно выполнять это требование, — отметил начальник ОГАИ Пинского РОВД Вячеслав Голякович. — Сам факт превышения установленной скорости, нельзя объяснить, как некоторые иные нарушения, случайностью или минутной невнимательностью. Даже, не смотря на спидометр, водитель прекрасно чувствует, насколько быстро он движется, а превышая дозволенную скорость, он допускает сознательное нарушение.

Относительно вероятности возникновения аварийной ситуации подсчитано, что на скорости 80 км/ч вероятность ДТП почти вдвое выше, чем при предельно допустимой в городских условиях.

Многим водителям очень сложно оценить разницу в тяжести возможных последствий при столкновении автомобилей на различных скоростях. Когда при проведении одного эксперимента группе водителей предложили ответить на вопрос, при какой скорости они смогут остановить автомобиль так, чтобы полностью предохранить себя от столкновения. Многие назвали скорость около 25 километров в час. Фактически она оказалась равна лишь 7 километрам в час.

Необходимость поддержания оптимальной скорости регламентирована пунктом 87 Правил дорожного движения, который гласит:

«При выборе скорости водитель должен учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. При этом в темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость движения должна позволять водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги в направлении движения; при возникновении препятствия, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан принять меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки транспортного средства».

Для кого-то приведенные правила могут показаться общим, не содержащими строгих запретов. Тем не менее, чаще всего в обвинительных заключениях и судебных приговорах водителей, совершивших дорожно-транспортные происшествия, фигурирует нарушение упомянутого пункта. Связано это с тем, что на самом деле перечисленные положения содержат конкретные указания на те факторы, каждый из которых в отдельности или в комплексе определяют скорость, обеспечивающую в соответствующей ситуации безопасность движения.

При экспертном анализе того или иного происшествия, как правило, всегда есть возможность рассчитать ту скорость, при которой водитель мог бы его избежать. При этом эксперты понимают, что во время движения определять путем расчетов значение допустимой скорости водитель не может. Тут все зависит от мастерства вождения, умения выбрать темп езды, исходя из перечисленных выше факторов, и выбор оптимальной скорости – определяющий в обеспечении безопасности движения.

Правильный выбор скорости движения транспортного средства является одним из наиболее важных условий безаварийной работы водителя.

Статья 18.13. Превышение скорости движения

Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 10 до 20 километров в час влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 базовой величины (1 базовая величина с 1 января 2018 года установлена в размере 24,5 рубля). Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 20 до 30 километров в час влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения на 30 и более километров в час влечет наложение штрафа в размере от 3 до 10 базовых величин. Действия, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до 1 года. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от 10 до 20 километров в час влечет наложение штрафа в размере 0,5 базовой величины. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от 20 до 30 километров в час влечет наложение штрафа в размере 2 базовых величин. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от 30 до 40 километров в час влечет наложение штрафа в размере 4 базовых величин. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от 40 и более километров в час влечет наложение штрафа в размере 6 базовых величин.

Уважаемые водители, Госавтоинспекция напоминает о выборе безопасной скорости движения!