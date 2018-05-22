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В Новолукомле мужчина-водитель вяжет крючком классные салфетки

23.05.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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Житель Новолукомля Андрей Осипов работает водителем в чашникском филиале «Витебскоблгаза». А вечером дома перед телевизором он… вяжет крючком салфетки. И делает это так красиво, что закачаешься!

В Новолукомле мужчина-водитель вяжет крючком классные салфетки
Андрей Осипов на районном конкурсе «Минута славы». Фото предоставлено Чашникским райисполкомом
TUT.BY пообщался с мастером и узнал, почему его так привлекает это занятие, непопулярное нынче у женщин и совсем уж редкое — у мужчин.
Сейчас Андрею 36 лет. А вяжет он с одиннадцати.

— Мама все время что-то вязала: то кофточки, то носочки… Это теперь можно любую одежду купить, а тогда с этим было труднее, вот хозяйки и рукодельничали. Я смотрел-смотрел, а как-то раз попросил: «Мам, научи!». Она показала, и дело пошло. Я любил с мальцами погонять в футбол, но больше все же по натуре домосед, и мне всегда нравилось делать что-то своими руками. Первая салфетка получилась ажурной, красивой. Она мне очень дорога, хочу ее найти — куда-то подевалась в связи с переездом. Когда найду, может быть, продублирую.

В детстве Андрей освоил и вязание спицами. Делал одежду для кукол сестры — и той завидовали все подружки: «Какой классный у тебя брат!». Навязал всей родне кучу шапок, шарфов, носков, варежек. Но потом понял, что особое место в душе занимают все же ажурные салфетки, связанные крючком.

— Спицами вязать скучновато, это довольно монотонно. Такое вязание можно сравнить с ездой все время по прямой дороге — можно и уснуть. А когда вяжешь салфетку — все иначе: этот кружочек такой, а следующий — уже совсем другой. И каждый раз вырисовывается все новый и новый рисунок. Мне приятно держать в руках нитки, радуюсь, когда из них получается красивая вещь. Нитки у меня остались еще от бабушки — целый чемодан. Они, может, лежат еще с 1973 года, стоили тогда копейки, вот бабушка и запаслась. В катушке — 2,5 тысячи метров. Салфетки из них получаются нежные, воздушные.

Мужчина вяжет крючком не только салфетки. Отлично у него получаются и дорожки, скатерти, шапочки, шляпки, игрушки… А еще — вышивает крестиком!

У Андрея и его супруги двое сыновей — парням 18 и 14 лет. Спрашиваю, увлекся ли кто-то из них хендмейдом.

— Пробовали вязать крючком. Но что-то не получается у них. Нет усидчивости!

Фото: личный архив Андрея Осипова

Люди по-разному реагируют на хобби Андрея. Женщины удивляются, а вот мужчины понимают не всегда:

— Они со мной особо на эту тему не разговаривают. Но некоторые за спиной смеются, думают: лучше б я чем-то другим занимался — более «мужским», по их мнению. Можно подумать, что я только этими салфетками занимаюсь! По профессии я — механик, раньше преподавал в Новолукомльском лицее, работал инструктором в ДОСААФ. И в первую очередь умею делать в быту мужскую работу. Если надо, я и сварщик, и электрик, и автослесарь, и плиточник… Рано стал отцом — в 18 лет, и жизнь заставила научиться всему. А вязание — просто хобби, успокаивает и вдохновляет.

Андрей говорит, что салфетки у него получаются более плотной вязки, чем у женщин.

— Мужские руки все-таки. Женщина работает более расслабленной рукой, и салфетка получается немного растянутой. А у меня — петля к петле, и изделие плотнее.


Фото: личный архив Андрея Осипова

На предприятии «Витебскоблгаз» каждый год проводят конкурс творчества среди сотрудников. Андрей Осипов однажды связал ажурное полотно с эмблемой организации.

— Оно довольно большое получилось — примерно метр на метр. Вязал месяца два, почти все лето. Но в итоге ничего на этом конкурсе я не занял. Победили другие работы, в более «мужских» техниках, например, изготовленные из металла.

Большинство салфеток Андрей раздаривает: «У всех знакомых, друзей, родственников уже есть обо мне «напоминалочки». Что-то продает — «если заказчик хочет какую-то индивидуальную работу».

Фото: личный архив Андрея Осипова
Недавно в Новолукомльском Дворце культуры прошел открытый районный конкурс «Минута славы». Андрей Осипов стал в нем лауреатом III степени. В финале состязания вязал салфетку прямо на сцене перед публикой.

— На «Минуту славы» меня вытащили родственники и друзья. Сказали, хватит быть широко известным в узком кругу, — смеется мужчина.


У неугомонного мастера есть мечта — освоить технику лозоплетения.

— Тоже душевный материал. Да и дешевый, его можно и самому заготавливать.


 
 
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Житель Новолукомля Андрей Осипов работает водителем в чашникском филиале «Витебскоблгаза». А вечером дома перед телевизором он… вяжет крючком салфетки. И делает...
 
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