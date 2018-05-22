Выход из ЕС стоил каждому домохозяйству Великобритании 1000 евро

Новости Беларуси. 1000 евро. Такую сумму потеряло каждое домохозяйство Великобритании после решения страны выйти из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем ВВП после Brexit оказался на 2% меньше прогнозируемого до референдума. На котором 51,9% проголосовавших высказались за независимость от ЕС. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС продлятся до ноября 2018 года.