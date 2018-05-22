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Недалеко от Минска, в Смолевичском районе, жители двух садоводческих товариществ разругались из-за дороги. Однажды прямо на ней появилась стена. Ни пройти, ни проехать. Сейчас её называют стеной раздора. Это смех сквозь слёзы, конечно!

Кто виноват и что делать?

По этой дороге дачники «Дорожника» ездили больше 30 лет! А два года назад здесь, откуда ни возьмись, появилась…бетонная стена.

Стеной плача, раздора, непонимания и даже Берлинской! Как только не называют её местные! И, похоже, сколько названий, столько же и проблем появилось у жителей «Дорожника». А это 180 домов! Во многих люди живут постоянно.

Нина Дубовик, пенсионерка: «У меня мама сейчас старенькая, 85 лет, надо вызвать скорую, надо её одну бросить дома и бежать встречать. Круг такой давать, объезжать, чтоб приехали. А за это время может случиться всё, что хочешь!».

Стена раздора перегородила самую широкую дорогу. Теперь у дачников всего один въезд, но он слишком узкий. Когда загорелся этот дом, спасателям пришлось ломать заборы людей, чтобы проехать.

Михаил Данилевич, пенсионер: «Вот, порезали здесь ворота, порезали другие, пытались с любой стороны заехать, но они не могли заехать! И вот что у нас случилось: два дома сгорели. И всё из-за этой стены!».

А это план границ садоводческого товарищества «Дорожник». Где хорошо видно, какой круг теперь нужно делать его жителям.

Жителям улицы Весёлой не до веселья. Сейчас здесь идёт настоящая дачная война. «Дорожник» против «Заречанской дружбы». Как пояснил председатель «Дорожника» Юрий Стефанович, инициатором возведения стены стала экс-председатель «Заречанской дружбы».

Юрий Стефанович, председатель садоводческого товарищества «Дорожник»: «Она любила ставить здесь машину, ну, здесь две машины с трудом, но разминаются. Однажды ей поцарапали машину, и коса на камень нашла, и она сказала, всё. Вы здесь больше ездить не будете, я вам перекрою кислород».

Но той, что «перекрыла кислород», в доме не оказалось. Поговорить по-хорошему у соседей не получается (5648). Мы позвонили ныне действующему председателю Заречанской дружбы – Антону Довнару.

Хоть головой бейся... об эту стену, с грустью шутят «дорожники». Большинству же жителей «Заречанской дружбы» дорога эта не мешала.

Чтобы разобраться в проблеме, к этой самой стене приехал начальник землеустроительной службы Смолевичского райисполкома. Он-то и пояснил: по закону товарищество «Заречанская дружба» и вправду могло возвести эту стену. А вот по-человечески…посоветовал обратиться в суд – за установлением сервитута, то есть за разрешением посторонним пользоваться чужой землёй.

Евгений Ракусевич, начальник землеустроительной службы Смолевичского райисполкома: «Уже по решению суда, суд может наложить сервитут на данный проезд, где уже в обязательном порядке садовое товарищество «Зареченская дружба» обязано будет обеспечить доступ, проезд спецтехники и гражданам по этому тупику».

Срочное или бессрочное право пользования этой дорогой, платное или бесплатное – тоже решит суд. Но многие здесь всё ещё надеются: спор удастся решить мирным путём. Ведь не зря товарищество называется «Заречанской дружбой».

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента