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Во дворе многоэтажного дома в Минске нашли мину времён войны
Боеприпас много времени провёл в земле, но всё ещё мог представлять угрозу.
Мину времён Великой Отечественной войны нашли энергетики, которые раскапывали кабельную сеть во дворе жилого дома на улице Казинца.
Мина находилась всего в метре от поверхности земли. Долгие годы она подвергалась коррозии, но специалисты утверждают, что даже в таком состоянии снаряд представлял опасность для местных жителей.
На месте происшествия работали правоохранительные органы и сапёрно-пиротехническая служба внутренних войск МВД, занимавшаяся утилизацией снаряда.
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Боеприпас много времени провёл в земле, но всё ещё мог представлять угрозу.
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