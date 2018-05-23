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Во дворе многоэтажного дома в Минске нашли мину времён войны

24.05.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Боеприпас много времени провёл в земле, но всё ещё мог представлять угрозу.

Мину времён Великой Отечественной войны нашли энергетики, которые раскапывали кабельную сеть во дворе жилого дома на улице Казинца.

Мина находилась всего в метре от поверхности земли. Долгие годы она подвергалась коррозии, но специалисты утверждают, что даже в таком состоянии снаряд представлял опасность для местных жителей.

На месте происшествия работали правоохранительные органы и сапёрно-пиротехническая служба внутренних войск МВД, занимавшаяся утилизацией снаряда.

 
 
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​Боеприпас много времени провёл в земле, но всё ещё мог представлять угрозу.
 
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