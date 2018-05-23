Стационары и стоматологии Минска переходят на электронные рецепты

Все больше медучреждений в Беларуси переходят на электронные рецепты. С 1 июля их будут выдавать все стационары и стоматологии Минска.

Электронный рецепт, который представляет собой пластиковую карту со штрих-кодом, можно получить бесплатно по предъявлению паспорта. В ней – персональные данные пациента и информация о назначенных лекарствах. По предъявлению карты препараты легко купить в аптеке. На виртуальные рецепты уже перешли все взрослые и детские поликлиники столицы. Полную информатизацию медучреждений в стране намерены завершить к 2020 году.