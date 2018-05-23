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В минувшую субботу в райцентре у памятника В.И. Ленину приняли в пионеры 53 школьника

24.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В минувшую субботу в райцентре у памятника В.И. Ленину приняли в пионеры 53 школьника

«Будь готов!» — «Всегда готов!» Вот уже 96 лет к ряду эти позывные являются символом пионерии. Зародившись 19 мая 1922 года, детское общественное движение продолжает свою деятельность и в XXI веке. А 19 мая считается Днём пионерии. В этот день приветствуют молодое пополнение и повязывают пионерские галстуки вчерашним октябрятам.

В разные годы пионерия выполняла совершенно разные задачи. На заре своего становления основная функция школьников с алыми галстуками заключалась в ликвидации безграмотности среди детей и взрослых. В непростые 40-е пионеры ринулись воевать. В партизанских отрядах нашей страны сражались 25 тыс. юных бойцов. Современная пионерия менее героична, но не менее социально ориентирована. Школьники собирают макулатуру, помогают пожилым людям, участвуют в акциях «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!», «Чудеса на Рождество» и многое другое.

В суверенной Беларуси главным признаком причастия к пионерской организации является красно-зелёный галстук. И повсеместно на главных праздниках страны они яркими пятнами пестреют в гуще событий, ещё раз подчёркивая, что звание «пионер» открывает массу интересных дорог в жизни. И очень важно при каких обстоятельствах и кто принимает молодое пополнение в пионеры.


В минувшую субботу в райцентре у памятника В.И. Ленину приняли в пионеры 53 школьника

В нынешнем году торжественная линейка собрала школьников в минувшую субботу в райцентре у памятника В.И. Ленину. Почему именно там? Всё просто. Раньше движение носило громкое название Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. Сегодня это обстоятельство стало частью нашей истории, которую пионерия помнит и чтит. Принести торжественное обещание выполнять Законы пионеров Беларуси собралось 53 октябрёнка из Хальчанской, Приснянской, Пыханской базовых школ, Новосёлковского и Даниловичского детских садов-начальных школ и Старосельской и Радужской имени М.Г. Батракова средних школ. Старшие товарищи по организации повязали им галстуки.

Интересная пионерская жизнь — это во многом заслуга руководителей пионерских дружин. И наиболее креативных из них — заместителя директора по воспитательной работе Хальчанской базовой школы Светлану Страдаеву, педагога-организатора средней школы №1 г. Ветки им. А.А. Громыко Людмилу Бондаренко и педагога-организатора Пыханской базовой школы Сергея Лаптейкина — директор Ветковского центра творчества детей и молодёжи Наталья Приходько наградила специальными грамотами. В конце же линейки в небо взмыл бумажный голубь — вестник мира, добра и справедливости, — с которым отождествляет себя белорусская пионерия.

Анна КОДОЛОВА, фото автора.

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«Будь готов!» — «Всегда готов!» Вот уже 96 лет к ряду эти позывные являются символом пионерии. Зародившись 19 мая 1922 года, детское общественное движение...
 
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