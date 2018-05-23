В Гомеле прошёл пятый республиканский конгресс «Мама Pro»





«Мама Pro» — первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения и социальной защиты. На мероприятии присутствовали около 400 жителей региона. В течение дня родители услышали порядка 20 тематических выступлений, сами задавали вопросы специалистам. Особый интерес гомельчане проявили к темам ухода за ребёнком, дневного сна малыша и резких пробуждений ночью, а также сезонных аллергий и нюансов летнего отдыха с детьми в жарких странах. Кроме лекций родители получили практический мастер-класс по здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности. Отцы демонстрировали на куклах известные им способы смены подгузника.