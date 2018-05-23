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Среднюю школу № 2 ожидает долгожданный капремонт
24.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
Это предусмотрено инвестиционной программой Гродненской области на 2018 год, утвержденной решением Гродненского областного Совета депутатов.
В текущем году будет проведена тепловая модернизация фасада здания школы с капитальным ремонтом кровли и помещений, включая проектно-изыскательские работы.
Напомним, что в декабре 2016 года школа отпраздновала свой 90-летний юбилей.
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Это предусмотрено инвестиционной программой Гродненской области на 2018 год, утвержденной решением Гродненского областного Совета депутатов. ...
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