Среднюю школу № 2 ожидает долгожданный капремонт





Это предусмотрено инвестиционной программой Гродненской области на 2018 год, утвержденной решением Гродненского областного Совета депутатов.

В текущем году будет проведена тепловая модернизация фасада здания школы с капитальным ремонтом кровли и помещений, включая проектно-изыскательские работы.

Напомним, что в декабре 2016 года школа отпраздновала свой 90-летний юбилей.