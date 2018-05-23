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Значимость Минска как удобной переговорной площадки возрастает — Лукашенко
24.05.2018 — Разное | Савецкая вёска
Значимость Минска в качестве удобной переговорной площадки возрастает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», передает корреспондент БЕЛТА. «Не случайно это мероприятие проходит в Минске. Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в абсолютно спокойной обстановке и полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые, вопросы. Благодаря многовекторной внешней политике страны, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки для любых переговоров», — заявил глава государства. Он отметил участие в конференции экспертов, ученых и представителей стран Западной и Восточной Европы, России, США и Китая. «Это подтверждает глобальность рассматриваемых вами проблем. Ведь речь идет о концептуальных аспектах международной безопасности, конкретных «горячих» и «замороженных» конфликтах», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, минская экспертная площадка призвана способствовать обмену мнениями, аргументированной дискуссии и началу диалога, дефицит которого отчетливо ощущается в международных отношениях. «Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон. Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание. Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса», — подчеркнул белорусский лидер. Президент напомнил, что Беларусь внесла инициативу о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности, который должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии. «Не имеет значения, как он будет называться — Новый Хельсинкский процесс, «Хельсинки-2″ или еще как-то. И не важно, где он будет проходить. И совсем не важно, кто тут инициирует этот процесс. Мы все должны его инициировать, потому что мир дороже всего. Важно, чтобы такой диалог начался и его результатом стало реальное укрепление международной безопасности», — отметил Александр Лукашенко
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Значимость Минска в качестве удобной переговорной площадки возрастает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной экспертной...
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