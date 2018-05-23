Светлана Лобода родила ребенка. Российские СМИ сообщают, что от лидера Rammstein



Лобода и Линдеманн. Фото: elentur.com.ua

Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, где рожали. Роды прошли без осложнений: мать и ребенок чувствуют себя хорошо.Певица познакомилась с солистом Rammstein в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Самаотрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Долгое время она также опровергала слухи о своей беременности, но потом позировала для обложки глянцевого журнала.Светлане Лободе 35 лет, это ее второй ребенок. Отец старшей дочери, семилетней Евы, — хореограф, с которым певица не была в официальном браке.