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Светлана Лобода родила ребенка. Российские СМИ сообщают, что от лидера Rammstein
Лобода и Линдеманн. Фото: elentur.com.ua
Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, где рожали Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без осложнений: мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Певица познакомилась с солистом Rammstein в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Сама Светлана Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Долгое время она также опровергала слухи о своей беременности, но потом позировала для обложки глянцевого журнала.
Светлане Лободе 35 лет, это ее второй ребенок. Отец старшей дочери, семилетней Евы, — хореограф Андрей Царь, с которым певица не была в официальном браке.
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Украинская певица Светлана Лобода родила второго ребенка. Российские СМИ сообщают, что отец девочки — лидер Rammstein Тилль Линдеманн.
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