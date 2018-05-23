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Уволен замминистра транспорта и коммуникаций
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко уволен с должности.
О снятии чиновника с должности передает
В постановлении Совета министров от 23 мая 2018 года сообщается, что причиной увольнения стало несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой.
В чем заключалось «несоблюдение ограничений» – в документе не уточняется.
Напомним, Александр Лукашенко не раз высказывал недовольство в отношении работы министерства транспорта и коммуникаций.
20 марта 2018 года был
«Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом», — заявил президент, высказываясь по поводу коррупции во время
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Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко уволен с должности.
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