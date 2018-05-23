Уволен замминистра транспорта и коммуникаций

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко уволен с должности.

О снятии чиновника с должности передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

В постановлении Совета министров от 23 мая 2018 года сообщается, что причиной увольнения стало несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой.

В чем заключалось «несоблюдение ограничений» – в документе не уточняется.

Напомним, Александр Лукашенко не раз высказывал недовольство в отношении работы министерства транспорта и коммуникаций.

20 марта 2018 года был задержан за получение взятки экс-директор Департамента по авиации Владимир Костин. Ранее, в 2015 году, за покушение на мошенничество задержали его предшественника Вадима Мельника.