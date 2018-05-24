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В Лошице меняется движение транспорта в связи с ремонтом дороги: схема объезда

24.05.2018 23:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Лошице меняется движение транспорта. 25 мая на улице Чижевских от Игуменского тракта до улицы Янки Лучины стартует ремонт дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 1 июня здесь закроют движение всех видов трансопрта. Автобусы пустят по соседним улицам. Так, в маршрут № 102 добавят дополнительные промежуточные остановки. Скорректируют движение скоростных автобусов № 3 и 85.

 
 
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Новости Беларуси. В Лошице меняется движение транспорта. 25 мая на улице Чижевских от Игуменского тракта до улицы Янки Лучины стартует ремонт дороги, сообщили в...
 
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