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На Кубке Беларуси зафиксированы 3 положительные допинг-пробы у штангистов до 20 лет

25.05.2018 10:10 — Разное | Tut.by  
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Апрельский Кубок Беларуси по тяжелой атлетике, что проходил в спорткомплексе «Стайки», принес белорусской штанге еще три положительные допинг-пробы, сообщает корреспондент «Прессбола» Григорий Трофименков.


Фото с сайта princetennis.ru

— Информация в свете последних предписаний Международной федерации тяжелой атлетики вдвойне тревожная, чтобы проигнорировать ее.

По сведениям «ПБ», речь идет об Александре Миренковой (1999 года рождения), Алине Щепановой (2000) и Артеме Данильчике (2000). Все они — воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва (МГУОР), как следует из списочного состава национальной команды на 2018 год, размещенного на сайте Белорусского тяжелоатлетического союза (БТС).

Оттуда же можно узнать, что ответственность за подготовку этих спортсменов несет тренерская бригада, куда входят Анатолий Лобачев, Валентин Короткин и Александр Гончаров. Их фамилии здесь привести необходимо, ведь вряд ли уместно говорить о самоуправстве самих спортсменов и бессистемности употребления запрещенных препаратов, когда все три случая локализованы в одной спортшколе.

В пробах, взятых НАДА Беларуси, зафиксированы не анаболики, а следы стимулятора родиолы — адаптагена растительного происхождения, повышающего сопротивление организма к усталости.

Исполкомом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) чуть более месяца назад при поддержке МОКа пошел на беспрецедентные меры, от которых наша сборная уже пострадала. В частности, она вправе рассчитывать на ближайших Играх в Токио лишь на минимальную квоту в два человека (один мужчина и одна женщина). Такой секвестр коснулся всех команд, чьи представители с 2008 года более двадцати раз нарушали антидопинговые правила. В этот опальный ряд, к слову, также попали Азербайджан, Армения, Казахстан и Россия.

На этом, впрочем, новации не заканчиваются. Помимо санкций за былые прегрешения, предусмотрены еще и другие. Так, если в квалификационный промежуток времени с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2020-го какая-либо страна заработает три и более прокола, в участии ее спортсменов в Олимпиаде может быть отказано, а членство федерации — приостановлено.

Накануне Александр Лукашенко поручил ввести уголовную ответственность за употребление допинга.

 
 
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Апрельский Кубок Беларуси по тяжелой атлетике, что проходил в спорткомплексе "Стайки", принес белорусской штанге еще три положительные допинг-пробы.
 
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