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"Крошка моя, я по тебе скучаю". Посмотрите, как минчане поют хиты "Руки вверх"
Вчера на самой крупной концертной площадке страны — «Минск-Арене» — прошло выступление группы «Руки вверх». Билеты на шоу были практически раскуплены. AFISHA.TUT.BY попросила минчан, которые спешили на концерт, задержаться с нами на пару минут и спеть любимые песни легендарной группы из 90-х. Посмотрите, как получилось.
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Вчера в "Минск-Арене" прошел концерт группы "Руки вверх"
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