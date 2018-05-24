"Крошка моя, я по тебе скучаю". Посмотрите, как минчане поют хиты "Руки вверх"

Вчера на самой крупной концертной площадке страны — «Минск-Арене» — прошло выступление группы «Руки вверх». Билеты на шоу были практически раскуплены. AFISHA.TUT.BY попросила минчан, которые спешили на концерт, задержаться с нами на пару минут и спеть любимые песни легендарной группы из 90-х. Посмотрите, как получилось.

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